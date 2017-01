Sillysvepet: Rooney lämnar för Kina?

Måndagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

Mourinho hindrar inte Rooney

Manchester Uniteds manager Jose Mourinho tänker inte hindra Wayne Rooney att flytta till kinesiska Super League om han nappar på de anbud som kommer därifrån. Enligt uppgifter förbereder såväl Guangzhou Evergrande som Beijing Guoan bud på motsvarande 700 000 pund i veckan (cirka 8,2 miljoner SEK) för den engelske landslagskaptenen.

(Mirror)



Jagielka ut och Ivanovic in?

Everton spetsar in sig på Chelseas back Branislav Ivanovic som framtida ersättare till Phil Jagielka. Jagielka verkar vara på väg bort från Goodison Park och har bland annat kopplats samman med Sunderland.

(Express)



Snart redo för AC Milan

Och på tal om Everton så kommer lagets mittfältare Gerard Deulofeu att genomgå en medicinsk undersökning under måndagen som ett sista steg innan utlåningsaffären med AC Millan är helt på plats.

(Tuttosport, via Sun)



Wilshere osäker på framtiden

Arsenals mittfältare Jack Wilshere kommer att sätta sig ner och fundera över sin framtid i klubben efter säsongens slut. Wilshere, som just nu är utlånad till Bournemouth, har 1,5 år kvar på sitt kontrakt med Gunners. Klart är att Bournemouth gärna ser en fortsättning med honom i klubben, och det ryktas även att AC Milan har ett öga på spelaren.

(Mirror)

Markovic åter till England

Liverpools Larko Markovic vänder sannolikt tillbaka till England där han förväntas bli utlånad till Hull resten av säsongen. Serben lånades utt till Sporting Lissabon inför den här säsongen, men hans insatser har inte imponerat på portugiserna som nu vill skicka tillbaka honom till de brittiska öarna.

(Liverpool Echo)



Lindelöf till Man U redan i januari?

Man United kommer att bestämma sig den här veckan om de skall försöka påskynda affären med Benfica kring Victor Lindelöf. Den 22-årige svenske landslacksbacken förväntas flytta till Old Trafford under sommarens transferfönster, men nu verkar det som om de engelska giganterna hoppas locka över honom redan nu i januari.

(Daily Star)



Guedes till Premier League?

Benficas ytter Goncalo Guedes förbereder sig nu för att säga adjö till den portugisiska ligan. Spelaren, som är värderad till runt 26 miljoner pund, har ännu inte avslöjat vilken klubb han kritat på för, men ingen skulle bli förvånad om han snart presenteras på Old Trafford.

(Record, via Express)





