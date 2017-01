Sillysvepet: Badstuber till Man City?

Lördagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

Pep Guardiola vill låna in den tyska mittbacken från Bayern München. Ett sex månader långt kontrakt kan bli akutellt för den skadebenägna försvarsspelaren.Fransmannen Morgan Schneiderlin ser ut att byta klubb. The Toffees är beredda att hosta upp 22 miljoner pund för mittfältaren.Efter att lagkaptenen och försvarsgeneralen Jose Fonte lämnat in en transferbegäran att få lämna klubben, behöver The Saints kolla efter en ersättare. Det ser ut att bli Liverpool-backen Mamadou Sakho som man riktar in sig på.Hull Citys frisparkskung kan röra på sig i januari. Londonlaget, Crystal Palace, har visat intresse för den skotska landslagsmittfältaren. I fredags erbjöd West Ham 3 miljoner pund för Snodgrass, ett bud som Hull City avvisade. Tigrarna från nordöstra England sägs begära 9 miljoner pund för hans underskrift.I december fick amerikanen sparken från Swansea City. Nu kan tiden som arbetslös vara över. Enligt uppgifter ska han erbjudits rollen som förbundskapten i Norge.*** *** ****** *** ***