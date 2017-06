Sillysvepet: Marcus Berg klar för Al Ain - tjänar 60 miljoner

Onsdagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

Den svenska landslagsanfallaren blev under onsdagsförmiddagen presenterad av den saudiska klubben, Al Ain, på deras officiella twitterkonto. Värmlänningen lämnar därmed Panathinaikos och Fotbollskanalen skriver att anfallaren kommer tjäna 60 miljoner kronor i netto. Marcus Berg har skrivit under ett tvåårskontrakt.Anfallaren sägs vara nära en övergång till Old Trafford. Förhandlingarna är inne i ett slutskede och Real Madrid-strikern sägs ha pausat sin semester för att slutföra dealen.Nicolas Stefanelli, till vardags i Defensa y Justicias, kan snart byta Argentina mot Sverige. AIK har lagt ett bud på den 23-åriga strikern som kan bli klubbens första export till Europa.Craig Cathcart stannar på Vicarage Road. Det stod klart under onsdagen när han förlängde sitt kontrakt med fyra säsonger.Southamptons högerback, Cedric Soares, kan byta sydkusten mot huvudstaden i sommar. Spurs landslagsman, Kyle Walker, ser ut att lämna White Hart Lane. Det öppnar upp för förstärkning på den positionen - och Soares kan vara ersättaren.Den brasilianska mittfältaren ser ut att lämna Santos när kontraktet löper ut. Ny klubbadress kan bli Barcelona, men spelaren själv säger att han inte fått något erbjudande av katalanerna. Även Crystal Palace kopplas ihop med 26-åringen.Högerbacken har gjort sitt i Turin, vad det verkar. Uppgifter till Sky berättar att brassen kommer återförenas med Pep Guardiola i Manchester City. Dani Alves tog ett känslosamt farväl från klubben och alla fans på sitt instagramkonto *** *** ***