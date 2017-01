Sillysvepet: Dele Alli till La Liga?

Tisdagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPGIFTER (09:15)



Dele Alli på Reals radar

Real Madrid planerar att lägga ett rejält bud på Tottenhams Dele Alli under sommarens transferfönster. Som en del av affären verkar klubben beredd att släppa Isco.

(Daily Mirror)

Pjanic till Premier League?

Arsenal förbereder ett bud på Juventus 26-årige mittfältare Miralem Pjanic. Enligt the Sun ligger budet kring 28 miljoner pund.

(Sun)



Joey Barton till Burnley

Den 34-årige mittfältaren återvänder till Turf Moor efter en tid hos Rangers. Detta trots att FA nu undersöker hans inblandning i en påstådd spelhärva.

(Sky Sports)



Wiegl ett riktigt hett namn i Europa

Manchester City är en av många klubbar som har ögonen på Borussia Dortmunds Julian Wiegl. Den 21-årige mittfältaren betraktas som en oerhört talangfull spelare och han har redan imponerat stort i Bundesliga.

Men City får räkna med konkurrens i jakten på spelaren. Spanska AS uppger att såväl Real Madrid som Barcelona kommer att uppvakta spelare under kommande transferfönster nu i sommar.

(AS via Squawka)



Nya bud väntar på Schneiderlin

Manchester United har ratat Evertons bud på 19 miljoner pund för Morgan Schneiderlin. Ronald Koeman ser gärna den franske mittfältaren i sitt lag, och sannolikt kommer ett nytt bud på spelaren. Även West Bromwich har visat intresse för Schneiderlin, och verkar förbereda ett nytt bud i jakten på hans signatur.

(Telegraph, Sky Sports)



Eddahri populär i Allsvenskan

AFC Eskilstunas Omar Eddahri har dragit till sig intresse från flera klubbar runt om i Sverige. Enligt Expressen handlar det om AIK, Djurgården, Hammarby och Östersund

(Expressen)



Officiellt: Tomas Rincon klar för Juventus

Chelseasmittfältare John Mikel Obi, som suttit på bänken hela säsongen, kan vara på väg till Valencia. Men spanjorerna är också på jakt efter West Hams Simone Zaza, och eftersom den spanska klubben har restrektioner i linje med Financial Fair Play är det tveksamt om de kan lösa båda spelarna.Marseille har kontaktat Dimitri Payets agent för att diskutera en eventuell övergång till klubben. Payet, som haft en svajig säsong i West Ham, har tidigare representerat Marseille under åren 2013-15.Arsenal kan mycket väl sälja Mathieu Debuchy den här månaden. Orsaken lär vara att Debuchy hävdat att Arsenal förhindrade honom att lämna för spel i Manchester United förra sommaren. Ett utspel som gjort Arsenalbossen Wenger irriterad.Crystal Palaces anfallare Christian Benteke tänker inte flytta till Kina under pågående transferfönster. 26-årige Benteke har sammankopplats med Beijing Guoan som uppges beredda att betala runt 40 miljoner pund för spelarens signatur. Även andra klubbar i den kinesiska superligan är intresserade av den belgiska landslagsspelaren. Men Benteke själv är helt inställd på att fortsätta lira för Crystal Palace.Palace har lagt ett bud på den irländske landslagsmannen Robbie Brady. Enligt Daily Mail så ligger budet på den 24-årige Norwichspelaren på 7 miljoner pund. Norwich egen prislapp på spelaren visar däremot 12 miljoner pund. Återstår att se om det blir någon affär.*** *** ***