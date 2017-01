Sillysvepet: Diarra en del i Payet-affären

Torsdagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPGIFTER (09:30)



Diarra i byte mot Payet

Marseille överväger att använda den förre Arsenal- och Chelseamittfältaren Lassana Diarra som en ”delbetalning” i affären kring West Hams Dimitri Payet. Återstår att se om the Hammers nappar på det betet.

(L'Equipe)

Alexis Sanchez lämnar Emirates?

Spelarna i Arsenal fruktar nu att Alexis Sanchez är redo att lämna Emirates efter sitt omdiskuterade utbrott efter matchen mot Bournemouth. Hans frustration över resultatet kände inga gränser, och han yppade inte ett ord till sina lagkamrater i omklädningsrummet efteråt.

(Daily Mail)



Puel fiskar efter Gabbiadini

Southamptons boss Claude Puel ser gärna att Napolis Manolo Gabbiadini flyttar till England. Därför förbereder nu den engelska Premier Leagueklubben ett bud på runt 17 miljoner pund för spelaren.

(Daily Mirror)



Jovetic snart redo för La Liga

Spanska AS uppger att Sevilla är mycket nära att ro hem affären med den forne Inter- och Manchester City-spelaren Stevan Jovetic.

(AS)



Everton för Morgan Schneiderlin?

Manchester Uniteds mittfältare placeras lite överallt. Fransk media tror att han till slut hamnar i Everton som behöver förstärkning centralt på mittfältet. I klubben finns även Koeman som tränat Morgan Schneiderlin tidigare. Everton tippas lägga ett bud på över 20 miljoner euro innan veckan är slut.

(L'Equipe, pappersupplagan)



Ratar bud från West Ham

Brentford har avfärdat West Hams bud på 10 miljoner pund för den 24-årige anfallaren Scott Hogan. Skall det bli någon affär får Hammers hosta upp med åtminstone 15 miljoner.

(Daily Mirror)



Ingen flytt för Leonardo Ulloa

Leicester Citys anfallare Leonardo Ulloa får vackert stanna kvar i klubben säsongen ut trots intresse från bland andra West Brom och Hull. Mycket beroende på att Ranieri behöver en offensiv ersättare till Islam Slimani som skall spela i afrikanska mästerskapen.

(The Sun)



Pep Guardiola for President

Fabio Capello är övertygad om att Pep Guardiola kommer att vända tillbaka till Barcelona i rollen som klubbpresident när hans tid i Manchester City är förbi.

(Marca)



Gammal är äldst

Stoke är redo att förlänga med den efterhand 35-årige Peter Crouch. Crouch har inte fått särskilt mycket speltid den här säsongen, men klubben vill ändå behålla honom i truppen.

(Daily Telegraph)



