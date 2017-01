Sillysvepet: Griezmann flyttar till England?

Söndagens Silly Season-svep.

MORGONENS SILLYSVEP (10:20)

The Gunners är sugna på Atlético Madrids fransman som nyligen förlängde med klubben. Sedan tidigare har Man United visat intresse för den offensiva spelaren - och blir det en flytt till England känns Old Trafford som ett troligare alternativ.Enligt The Sun kan Arsenals chilenare lämna klubben. Atlético Madrid sägs kunna betala yttermittfältaren 220 000 pund i veckan - en löneökning för The Gunners-stjärnan. Köper Arsenal Griezmann kan Alexis Sanchez gå till La Liga.Den kinesiska klubben, Tianjin Quanjan, vill locka till sig anfallaren Islam Slimani för 38 miljoner pund. Men nu har The Foxes nekat budet och ser ut att behålla sin algeriska striker.Sunderlands vänsterback ser ut att hamna i London. Holländaren hade en läkarundersökning med The Eagles i fredags och ska vara redo för match redan på tisdag.Manchester United-anfallaren kan ha gjort sitt i klubben. Det verkar vara aktuellt med en flytt till Kina för den rutinerade spelaren. Wayne Rooney kan bli den högst betalda spelaren i världen om en flytt blir av - med ett kontrakt värt 140 miljoner pund.Mittfältaren kan vara på väg till franska ligan och Lille. I fredags knöt Roma till sig Grenier från Lyon - något som kan öppna upp för Gersons flytt.*** *** ***