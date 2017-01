Sillysvepet: Guedes snart klar för PSG

Tisdagen dagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPDATERING 08:50



West Ham ratar nytt Marseillebud

West ham för tredje gången ratat Marseille i deras jakt på offensive mittfältaren Dimitri Payet. Det senaste budet lär ha legat runt 22,5 miljoner euro.

(Sky Sports)



Guedes snart i Ligue 1

PSG är på väg att ro affären med Benficas Goncalo Guedes i hamn. 20-åringen har även kopplats samman med Manchester United, men ny tyder allt på att det blir fransoserna som drar det längsta stråt.

(Bein Sports)



Spurs vill ha Ranocchia

Tottenham överväger att lägga ett bud på Inters 28-årige Andrea Ranocchia. Även West Ham och Hull har visat intresse för spelaren som är värderad till omkring fem miljoner pund.

(Evening Standard)



Motalaspelare till Heerenveen

Ivan Ranko är överens med Heerenveen och har skrivit under ett kontrakt på 1,5 år, uppger den holländska klubben på sin hemsida.

(SC Heerenveen)



Joe Hart till Stamford Bridge?

Spelarna i Chelsea har rekommenderat sin tränare Antonio Conte att försöka knyta till sig Joe Hart, som just nu är utlånad till Torino. Detta för att ha en back up i den händelse Chelseas belgiske landslagsmålvakt Thibaut Courtois lämnar till sommaren.

(Sun)



Begovic får stanna i London

Och just målvaktssituationen gör att Chelsea inte kommer att sälja sin reservmålvakt Asmir Begovic som Bournemouth varit och dragit i ett tag.

(Telegraph)



Palace värvar holländskt

Crystal Palace är på väg att göra klart med Sunderlands holländske back Patrick van Aanholt. Enligt the Guardian lär Palace få betala runt 12 miljoner pund för den 26-årige landslagsmannen.

(Guardian)



Southampton ger inte upp Gabbiadini

Southampton har lagt ett nytt bud på Napolis Manolo Gabbiadini efter att den italienska klubben har sänkt sitt ursprugliga pris för spelaren. Serie A-laget begärde först 18 miljoner pund för spelaren, men har nu satt ett nytt pris på runt 14,5 miljoner pund.

(Mirror)



McCormack till salu

Aston Villa hoppas bli av med sin skotske anfallare Ross McCormack som just nu tränar med klubbens U23-lag på grund av disciplinära problem.

(Telegraph)



Två gånger Barsley till Villa

På tal om Villa kan det nämnas att de är på väg att fullfölja en dubbelaffär med Barnsley. Det handlar om 25-årige mittfältaren Conor Hourihane samt den 19-årige backen James Bree, som båda kommer att kosta omkring sex miljoner pund.

(Daily Star)



Modou Barrow till Newcastle?

Newcastle stormar fram i Championship och är nu på jakt efter Swanseas gambianske ytter Modou Barrow som de kan tänka sig att låna resten av säsongen.

(Newcastle Chronicle)

