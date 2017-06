Sillysvepet: Higuaín avslöjar Alvesaffär i video

Söndagens silly season.

SÖNDAGENS NYHETER (09:00)



Ronaldo stannar om…

Real Madrid betalar hans skatteskuld. Portugisen känner själv att han har gjort rätt med skattebetalningen och att Real Madrid har gjort fel. Därför kräver han att klubben ska betala hans skuld till skatteverket om han ska stanna kvar i Real.

(Daily Mirror)



Dani Alves mycket nära City

Manchester City har lagt ett bud på 5 miljoner € för Juventus högerback, Dani Alves. Nu uppger The Guardian att Juventus kan tänka sig att sälja honom, trots att de är imponerade över hans insatser i ligan och Champions League.

(The Guardian)



Higuain kan ha avslöjat affären

Under lördagskvällen publicerade Higuain en avskeddsvideo till Alves där han önskar honom lycka till och att han hoppas att få tillbringa mer tid tillsammans med honom. Han avslutar med ”Hej då, geni”. Videon togs senare bort när Higuain insåg att affären inte var klar.

(Sport Bible)



Sander Berge på väg till England

Både Arsenal och Everton är intresserade av norrmannens Sander Berges tjänster. Ett bud närmare 18 miljoner £ behövs för att Genk ska släppa sin 19-åring.

(Daily Mirror)



Sanchez kan bli för dyr

Bayern München befarar att Alexis Sanchez blir för dyr. Sanchez meddelar att han vill ha närmare 22 miljoner £ i årslön vilket ligger en bit över de tyska mästarnas lönebudget.

(Daily Mirror)



Sandro Ramírez klar för Everton

Anfallaren har klarat läkarundersökningen och ska nu vara klar för en flytt från Málaga till Everton. Atlético Madrid vill ha talangen men deras förbud att värva i sommar gör att Ramírez väljer att gå till Everton istället.

(AS)