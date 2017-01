Sillysvepet: Lindelöf till Man United?

Måndagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPGIFTER (09:00)

Chelsea vill ha Virgil van Dijk

Chelsea planerar att lägga ett bud på runt 60 miljoner pund på Southamptons försvarare Virgil van Dijk. Även Manchester City visar stort intresse för den holländske landslagsmannen.

(Daily Express)

Atlético-duo till Manchester United?

Manchester United säga vara på jakt efter Atlético Madrids Antoine Griezmann och Saul Niguez. Båda spelarna förnyade sina kontrakt med Madridlaget förra sommaren och uppges ha friköpsklausuler värderade till sammanlagt 145 miljoner pund.

(The Times, abonnemang krävs)



Marseille satsar hårt på Payet

Ny ägare, nya pengar. Rudi Garcias lagbygge i Marseille behöver nytt blod och klubben siktar in sig på att locka tillbaka Dimitri Payet, som lämnade klubben 2015 för 15 miljoner euro. Över 30 miljoner pund kan det kosta för en returbiljett. ”Inte omöjligt”, menar…

(pappersupplagan, L’Equipe)



Costa avfärdar rykten om flytt till Kina

Chelseas toppskytt Diego Costa, som förknippas med den kinesiska klubben Tianjin Quanjian, avfärdar ryktena om en flytt från Stamford Bridge. ”Jag trivs bra i Chelsea. Jag är lycklig här”, säger han i engelska Mirror.

(Mirror)



Kinesiskt intresse för Pepe

Manchester United skall ha visat intresse för Real Madrids Pepe. Men här får de räkna med konkurrens från klubbar i den just nu pengastinna kinesiska ligan.

(The Sun)



Lindelöf på väg till Old Trafford ändå?

Mourinho & Co har ögonen på Benficas Victor Lindelöf. Prislappen lär ligga någonstans runt 38 miljoner pund. En flytt till England antyder i sådant fall att Chris Smallings tid i klubben är över. Något som öppnar upp för en flytt till Everton eller Arsenal som båda visat intresse för den engelske landslagsmannen. Uppgifter om ett svalnat intresse för svensken cirkulerar också. Detta samtidigt som A Bola menar att allt kan bli klart i veckan.

(Daily Star, A Bola)



Klopp sugen på Emil Forsberg

Efter att Borussia Dortmund förklarat att deras Christian Pulisic inte är till salu verkar Liverpool istället nosa på RB Leipzigs yttermittfältare Emil Forsberg.

(Daily Mirror)

Wenger vill ha Sevillas N'Zonzi

Arsenal har get sig in i jakten på Sevillas franske mitttfältare Steven N'Zonzi, 28-åringen är ett hett namn bland de stora klubbarna och har sedan tidigare förknippats med lag som Chelsea, Manchester City och Juventus.

(Daily Express)



Leiva stannar på Anfield

Liverpools Lucas Leiva ser ut att stanna kvar på Anfield trots intresse från italienska Inter. Liverpool sägs beredda att sälja sin brasilianske mittfältare, men Inter verkar mer intresserade av en låneuppgörelse.

(Liverpool Echo)