Sillysvepet: Man City-duo till Kina?

Lördagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

Senaste nytt från SF-redaktionerna:

Southamptons mittbacksgeneral byter sydkusten mot Englands huvudstad. Under fredagskvällen presenterades han i The Hammers. Portugisen har skrivit på för 2.5 år.Den franska mittfältaren har gjort sig ovän med fansen efter att ha varit deras kelgris förra säsongen. Payet vill hem till Frankrike och Marseille är benägna att ta in spelaren. Senaste budet OM ligger på 26 miljoner pund.Bojan, Diouf, Walters, Crouch och nu Berahino. Så ser uppsättningen av forwards ut i Stoke. Engelsmannen Berahino är det senaste tillskottet och lämnar tillslut WBA.David Silva och utlånade Samir Nasri kan lämna för Kina och återförenas med den tidigare tränaren Manuel Pellegrini. Återstår att se om mittfältarna spelar för Hebei Fortune inom kort..Den kinesiska superligan fortsätter blicka västerut och mot England för att handla. Tiantjin Quanjian som var ute efter Chelseas Diego Costa vänder nu intresset mot Championship och Leeds-anfallaren Chris Wood. Återstår att se om Nya Zeeländaren lämnar Championship för en flytt österut.Yttermittfältaren Robbie Brady är på PL-klubbens radar. Landsmannen Jeff Hendrick vill att Brady flyttar norrut och enligt uppgift har The Clarets lagt ett bud på 13 miljoner pund för Norwich-spelaren.Mönchengladbachs mittfältare, Mahmoud Dahoud, är på katalanernas radar. Spanska uppgifter säger att Barcelona är ut efter 21-åringen.Andros Townsend är på väg på lån till sin tidigare klubb Newcastle United. Flyttar landslagsmannen dit kan Palace ta in Middlesbroughs yttermittfältare, Stewart Downing, uppger The Guardian.*** *** ***