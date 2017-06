Sillysvepet: Morata vill ha med sig Bale

Söndagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

Arsenal spanar på svensk-duo

18-årige Joel Asoro och blott 17-årige Benjamin Mbunga-Kimpioka är båda på Arsenals radar, enligt Sunderland Echo. De båda Sunderland-spelarna betraktas som två av klubbens mest lovande talanger. Såväl Southampton, Everton och Liverpool har spanat in Asoro. Men Arsenal har uppenbarligen första tjing på spelarna, och är beredda att lägga upp fem miljoner pund för att få dem till London.

Morata lockar på Bale

Mycket tyder på att Alvaro Moratas lämnar Real Madrid för en flytt till Old Trafford. Nu ryktas det att Morata försöker övertyga lagkamraten Gareth Bale om att följa med till Manchester.

PSG rycker i Mbappe

PSG:s nya sportchef Antero Henrique jar kkontaktat Monaco för att diskutera en uppgörelse kring deras hett eftertraktade anfallare Kylian Mbappe.

Rodriguez till London

Chelsea är angelägna om att knyta till sig Real Madrids offensive mittfältare James Rodriguez. Uppgifter säger att Real Madrid är villiga att sälja nara pengarna är de rätta.

Trio på Juventus önskelista

Juventus är ute på spelarjakt och har tre spelare högst upp på sommarens önskelista. Det handlar om Bayern Münchens Douglas Costa, Sevillas mittfältare Steven N'Zonzi samt Lazioanfallaren Keita Balde.

Klopp hoppas på Tadic

Liverpool nosar på Southamptons serbiske forward Dusan Tadic. Skall the Reds lösa ut honom från hans kontrakt får de räkna med att betala runt 13 miljoner pund.

Pereira en jagad man

Det är många klubbar som fått upp ögonen på Manchester Uniteds lovande målvakt Joel Pereira. Bland intressenterna finns bland annat Porto, Benfica och Sporting Lissabon.

