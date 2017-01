Sillysvepet: Bournemouth nästa för John Terry?

Onsdagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

La presentazione ai media è fissata giovedì, alle ore 11, presso la sala stampa del Signorini. #Taarabt @SerieA_TIM https://t.co/ovvrG009jD — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 10, 2017

Chelseas rutinerade mittback John Terry kan hamna i Bournemouth enligt Daily Telegraph. Klubben vill låna 36-åringen som inte fått mycket speltid av Conte.Everton är överens med Manchester United om en övergång för Morgan Schneiderlin och mittfältaren kostar 22 miljoner pund. Läkarundersökning och kontraktsskrivning väntar under veckan.Vi skrev i måndags om att Juventus franske försvarare funderar på sin framtid. Nu har spelarens agent uttalat sig och svarar ”jag tror det” på frågan om Evra ska lämna Juve.Mesut Özil och Alexis Sanchez har kontrakt som går ut om 18 månader och Arsenal börjar bli oroliga för framtiden för sina superstjärnor.Adel Taarabt lämnar Benfica och ny klubb blir italienska Genoa. Det handlar om ett lån fram till sommaren 2018 för den 27-årige marockanske mittfältaren.



Southampton vill ha Portos mittfältare

Premier League-klubben söker förstärkningar och Portos Sergio Oliveira finns på radarn. 24-åringen som inte spelat mycket på sistone är på kollisionskurs med nuvarande tränaren Nuno Espirito Santo.

(The Sun)



Angers förstärker med Kanon?

Den ivorianske mittbacken Wilfried Kanon kan bli nästa förstärkning till franska Angers. Samtal förs med 23-åringens nuvarande klubb ADO Den Haag.

(L’Equipe)



QPR lånar in LuaLua

Queens Park Rangers lånar in Brightons ytter Kazenga LuaLua resten av säsongen. Samtidigt lämnar anfallaren Sebastian Polter klubben.

(QPR på SvenskaFans)



Leicester skeppar iväg Schlupp

Premier League-mästarnas ytter Jeffrey Schlupp är till salu och Aston Villa, Crystal Palace och West Bromwich sägs alla vara intresserade av 24-åringen.

(Guardian)



Tysk landslagsman på Klopp önskelista

Bayer Leverkusen 20-årige ytter Julian Brandt finns på Liverpool-tränarens önskelista och kan bli aktuell för en övergång till sommarens transferfönster. Men även Bayern München är intresserade.

(Daily Mirror)



Zelalem flyttar till Dortmund?

Arsenals unge Gedion Zelalem kan lämna klubben för Borussia Dortmund. 19-åringen har inte tagit stegen London-klubben hoppats och nu ryktas att Dortmund kan bli ny klubbadress.

(Guardian)



