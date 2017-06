Sillysvepet: Oxlade-Chamberlain en jagad man

Senaste nytt kring tisdagens Silly Season-aktiviteter.

MORGONENS NYHETER (09:40)



Oxlade-Chamberlain en jagad man

Chelsea blandar sig nu i jakten på Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain. Sedan tidigare har även Liverpool och Manchester City visat intresse för den 23-årige mittfältaren.

(The Mirror)



Nya turer kring Ronaldo och Man United

Ronaldo är beredd att förhandla med Man United om sin lönenivå i den mån den skulle äventyra en övergång till klubben.

(The Sun)

Samtidigt uppger Express att Man United inte är helt säkra på om de verkligen vill knyta till sig Reals storspelare. Detta är också något som Daily Star tar upp och refererar till en källa som säger att Muorinho sagt att "Ronaldo är bara ute efter pengar."

(Daily Express & Daily Star)

Lämnar Dortmund för Premier League?

Manchester City förbereder ett bud på Borussia Dortmunds anfallare Pierre-Emerick Aubameyang.

(Sky Sports)



Man United nosar på Joe Hart

West Ham får räkna med konkurrens från Man United avseende Man Citys målvakt Joe Hart.

(The Telegraph)



Conte stannar på Stamford Bridge?

Chelseas tränare Antonio Conte förhandlar med Chelsea om en förlängning av sitt kontrakt. Och mycket tyder just nu på att han väljer att stanna i London ytterligare ett par år.

(The Telegraph)



Dani Alves saknar Guardiola

Dani Alves har förklarat för sin klubb Juventus att han vill lämna Italien för att istället återförenas med Pep Guardiolas i Manchester City.

(Guardian)



Pellegrino tillbaka till England?

Southampton har ögonen på Mauricio Pellegrino och rykten gör gällande att en affär kan vara på sin plats redan i slutet av veckan. Pellegrinos senaste uppdrag var som tränare i spanska Alavés.

(ESPN)



Swansea nästa för John Terry?

Swansea har pratat med den gamle Chelsea-hjälten John Terry och klubben verkar hoppfull om att kunna knyta till sig den nu 36-årige backen över kommande säsong.

(The Mirror)



