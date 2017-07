Sillysvepet: Pepe lämnar Real Madrid

Onsdagens Silly Season-nyheter.

FÖRMIDDAGENS UPPDATERING (09:35)

Lagredaktionernas uppdateringar:

I slutet av denna vecka sägs anfallaren presenteras i Everton. Efter flera år i Manchester United kommer The Toffees-produkten komma hem. Det rapporterar flera engelska medier, bland annat The Sun.Den portugisiska mittbacken lämnar Real Madrid efter tio säsonger. Ny klubbadress blir turkiska Besiktas - där han landade in sent under tisdagen.Islänningen kopplades ihop med Malmö FF, nu står det klart att mittfältaren går till AEK Athen istället. Traustason blir grekernas sjunde värvning denna sommar och lånas in under hela säsongen.Everton-strikern lämnar Goodison Park och drar österut. Ny klubbadress blir turkiska Sivasspor. Det bekräftades sent under tisdagskvällen.Det blev ingen lykad första sejour för den spanska anfallaren i Premier League. Nu lämnar han Wales och Swansea och kommer under nästa säsong spela för Malaga. 24-åringen lånas ut över 2017/18 och har kontrakt med svanarna fram till 2020.Mittfältare efter mittfältare kommer in till klubben. Aaron Moy är säkrad, Tom Ince och Kasey Palmer redan där, under tisdagskvällen anslöt även amerikanen Danny Williams från Reading. Williams har skrivit under ett tvåårskontrakt.*** *** ***