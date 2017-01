Sillysvepet: Pochettino drömmer om Lallana

FÖRMIDDAGENS UPPGIFTER 09:45



Koeman hoppas på Wilshere

Evertons boss Ronald Koeman ser gärna att Arsenals mittfältare Jack Wilshere flyttar till Goodison Park under sommaren. Men det kan bli en tuff kamp om hans gunst då även Manchester City drar i spelaren.

(Mirror)



Även Barça gillar Dele Alli

Barcelona blandar sig föga oväntat i striden om Tottenhams stjärnskott Dele Alli. Real Madrid är en av klubbarna de har att tampas med om den 20-årige mittfältarens signatur.

(Mirror)



Pochettino tar över efter Enrique?

Och när vi nämner Tottenham och Barcelona skall det sägas att Spurs manager Mauricio Pochettino nämns som en trolig efterträdare till Luis Enrique i Barcelona.

(Star)

Holländsk ryss på väg till England?

Liverpool ligger i för att knyta till sig Spartak Moskvas holländske anfallare Quincy Promes innan januari månads transferfönster stänger.

(Mirror)

West Hams manager Slaven Bilic sägs nu ha fått en despit på två matcher för att rädda sitt jobb. Styrelsen tålamod börjar tryta och efter 5-0-förlusten mot Manchester City i FA-cuopen i fredags hänger den karismatiske tränaren mycket löst.Även Bilics kollega i Watford, Walter Mazzarri, är under press just nu. Lagets resultat haltar och det är många bland spelarna i truppen som ifrågasätter Mazzaris träningsmestoder.Manchester City planerar att lägga ett nytt bud på Athletic Bilbaos franske mittback Aymeric Laporte nu i sommar, trots att de fick ett nej från samma spelare när de uppvaktade honom förra året.Patrice Evra får stå över dagens match mot Bologna efter spekulationer som knyter honom samman med sitt forna Manchester United eller en flytt till La Liga och Valencia.Om Evra lämnar så har Juventus redan en del kandidater i sikte som tänkbara ersättare. En av dem uppges vara Manchester Uniteds italienska mittback Matteo Darmian.Steven N'Zonzi har avfärdat ett nytt bud från sin nuvarande klubb Sevilla. Något som öppnar upp för bland andra Man City och Chelsea som är på jakt efter spelarens signatur. Hans utköpsklausul beräknas ligga runt 25 miljoner pund.Napolis anfallare Manolo Gabbiadini är ett hett namn den här månaden uppvaktad av klubbar som Southampton, Everton, Stoke och Wolfsburg. Nu ger sig även West Bromwich in i leken om spelarens signatur.