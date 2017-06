Sillysvepet: Ronaldo flörtar med Man U

Måndagens rykten i Silly Season-världen.

MORGONENS NYHETER (09:30)



Ronaldo flörtar med Manchester United

Turerna kring Ronaldo fortsätter. Nu hävdar The Sun att han kontaktat den välkände agenten Jorge Mendes och bett denne att försöka sy ihop en affär med Manchester United.

(The Sun)



David de Gea en del av affären?

Samtidigt uppger Daily Mail att Man United kan tänka sig David de Gea som en del i betalningen för Ronaldo.

(Tuttosport via Daily Mail)



Donnarumma till Old Trafford?

AC Milans 18-årige målvakt Gianluigi Donnarumma ryktas vara den som ersätter de Gea i Man United, om denne hamnar i Real Madrid.

(Calciomercato via Metro)



Verratti hoppas fortsatt på Barcelona

Den italienska mittfältaren Marco Verratti vill lämna Frankrike och PSG för att istället pröva lyckan i Barcelona.

(Gazzetta dello Sport)

Chelsea ligger på

Chelsea ökar sina ansträngningar för att knyta till sig Juventus vänsterback Alex Sandro och Monacos mittfältare Tiemoue Bakayoko.

(Guardian)



Liverpool i fortsatta diskussioner med Roma

Liverpool fortsätter sina diskussioner med Roma kring Mohamed Salah. Liverpool tänker dock inte betala mer än 25 miljoner pund för spelaren, vilket Roma anser vara alldeles för lite.

(Sky Sports)



Pengarna rullar i Everton

Everton fortsätter att spendera och kommer nu att runda 60 miljoner pund i spelarköp så här långt när de knyter till sig Malagas anfallare Sandro Ramirez.

(Daily Star)



Blir det en flytt för Wimmer?

Southampton hoppas fortsatt kunna lägga rabarber på Tottenhams försvarare Kevin Wimmer, men hoppas att Spurs kan tänka sig en något lägre prislapp än de 20 miljoner pund de begär för spelaren.

(Daily Mirror)



* * * * *

Söndagens Sillysvep

SvenskaFans Silly seasonsida

Här hittar du datum för alla transferfönster