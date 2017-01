Sillysvepet: Schneiderlin en jagad man

Onsdagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPGIFTER 09:30



Schneiderlin en jagad man

Manchester United kommer att begära mer än 20 miljoner pund för sin mittfältare Morgan Schneiderlin. Såväl West Bromwich som Everton har tidigare lagt bud på spelaren som dock har ratats av Man U. Nu ryktas dessutom franska Marseille vara intresserade av spelaren och redo att betala det pris som krävs för att få honom till Ligue 1.

(Manchester Evening News, Sun)



Carricks framtid osäker

Och när vi är inne på Man United så råder det en del frågetecken kring Michael Carricks fortsättning i klubben. Hans nuvarande kontrakt löper ut efter säsongens slut och ännu har han inte fått något nytt förslag från klubben. Det innebär att han nu har rätt att förhandla med vilka klubbar han vill.

(Sun)



Malmö FF:s Adu till Turkiet?

Malmö FF:s Enoch Kofi Adu kan vara näste spelare från svensk fotboll som prövar lyckan i Turkiet. Enligt Fotbolltransfers.com kommer Adu att presenteras för turkiska Akhisarspor under onsdagen. I klubben finns redan ex-MFF:aren Daniel Larsson.

(Himmelriket på SvenskaFans)



Marseille fortsätter jakten på Payet

Den franska klubben är villig att lägga mellan 30-40 miljoner euro för West Hams Dimitri Payet. För en lägre summa kan man tänka sig att låta Alessandrini eller Sarr gå i motsatt riktning också.

(France Football)



...och vill även ha Morgan Sanson

Montpellier-mittfältaren ser ut att lämna under januari. OM lär få betala åtminstone 10 miljoner euro för 22-åringen. Tidigare är även klubbar som Lyon och Dortmund visat intresse för spelaren, så priset kan stiga.

(France Football)



Pep vill ha Hernandez – till sommaren

Att Manchester Citys Pep Guardiola har ögonen på Atlético Madrids försvarare Lucas Hernandez är ingen hemlighet. Men sannolikt kommer klubben inte att lägga något bud på 20-åringen förrän till sommaren. Prislappen på den unge fransmannen värderas till 20 miljoner pund.

(Independent)



... men kan tänka sig N'Zonzi redan nu

På tal om Man City kan vi nämna att de även har ögonen på Sevillas mittfältare Steven N'Zonzi. Prislappen på N'Zonzi, som främst är tänkt som ersättare till den skadade Ilkay Gundogan, lär ligga runt 25 miljoner pund.

(Sun)



Paul-Georges Ntep till Wolfsburg?

Draxlers flytt till PSG har lämnat en lucka hos Bundesliga-klubben. Den kan man tänka sig att fylla med Rennes talangfulla offensiva mittfältare Ntep. Förhandlingar mellan klubbarna pågår, enligt...

(L'Equipe)



Spurs hoppas behålla Dele Alli

Tottenhams Dele Alli är i ropet just nu, och har bland annat kopplats samman med Real Madrid. Men Spurs, som på allvar verkar bygga långsiktigt, tänker göra allt för att behålla spelaren i laget. Frågan är om de kan stå emot när de spanska giganterna sitter på andra sidan förhandlingsbordet?

(Sky Sports)



Antonio gillar Antonio

Chelseas Antonio Conte har, kanske lite överraskande, listat West Hams mittfältare Michail Antonio som en spelare han gärna ser på Stamford Bridge framöver.

(Sun)



Lille vill låna från Chelsea

Franska Lille vill skriva ett låneavtal med Chelseas 23-årige anfallare Michy Batshuayi. Belgaren, som anslöt till Chelsea sommaren 2016 för den nätta summan om 33 miljoner pund, har bara spelat elva ligamatcher den här säsongen.

(Daily Mirror)



Ghoulam säger nej tack

Napolibacken Faouzi Ghoulam har avvisat Chelsea och deras försök att locka honom till England och Premier League.

(Evening Standard)



Zaza flyttar hem igen

West Hams Simone Zaza har inte nätat en enda gång sedan han anslöt på lån inför den här säsongen. Nu har Slaven Bilic tröttnat och skickar tillbaka spelaren till Serie A och Juventus.

(Evening Standard)

Stort sug på Leipzigs Selke

Den 21-årige RB Leipzig-anfallaren David Selke väcker stort intresse i England, och rykten säger att såväl West Ham, Everton som Swansea har spelaren på sin radar.

(Daily Mail)



Klopp tänker inte sälja Stewart

En annan spelare som har ögonen på sig är Liverpools mittfältare Kevin Stewart. Klubben skall ha fått bud från fem olika lag, men Jürgen Klopp vill inte sälja spelaren som han anser vara ”en perfekt lagspelare”.

(Liverpool Echo)

*** *** ***