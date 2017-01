Sillysvepet: Depay på plats hos Lyon

Torsdagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPGIFTER (08:00)

Memphis Depay est arrivé à Lyon pour discuter des termes de son futur contrat avec l'OL, assisté de ses agents qui arriveront ce jeudi. pic.twitter.com/yIAxf3NDyK — Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2017

Mourinho vill ha Monacos 22-årige mittfältare Bernardo Silva – och ett bud på 70 miljoner pund kan presenteras. Men först till sommarens transferfönster.Efter att ha fått två bud på West Hams mittfältare Dimitri Payet avslagna så förbereder nu franska Marseille ett tredje bud på mittfältaren.Memphis Depay är snart en Lyon-spelare. I går kväll anlände han till klubben för göra klart med de sista detaljerna.



Dynamo Kiev nästa för Hiljemark

Oscar Hiljemark har hamnat i kylan hos bottenlaget Palermo och nu är en övergång till Dynamo Kiev nära. Endast en signatur återstår innan affären är klar. Den ukrainska klubben uppges få betala 3 miljoner euro plus bonusar.

(Tutto Mercato Web)



Arsenal vill behålla och förlänga med Sanchez

I går rapporterade vi om att Juventus vill ha Alexis Sanchez, men Arsenal är inte intresserade av att släppa anfallaren. Istället ska en kontraktsförlängning vara under förhandling.

(Daily Mirror)



AFC lånar in målvakt

Tim Erlandsson, 20 år, lånas in för spel i AFC Eskilstuna i allsvenskan 2017. Erlandsson tillhör Nottingham Forest i engelska Championship.

(AFC på SvenskaFans)



Young Boys Yoric Ravet till Premier League?

27-årige offensive mittfältaren Yoric Ravet i Young Boys lockar till sig intresse från såväl Swansea som Everton.

(L’Equipe)



Nielsen klar för Malmö FF idag?

Danske försvarsspelaren Lasse Nielsen är nära Malmö FF. Enligt uppgifter kommer han till Malmö idag för läkarundersökning och presskonferens.

(Malmö FF på SvenskaFans)



Officiellt: Tekie klar för Gent

Norrköping säljer Tesfaldet Tekie till den belgiska storklubben KAA Gent. Enligt sportbladet.se ligger övergångssumman på 16 miljoner kronor.

Ett nytt avtal på fem och ett halvt år ligger på bordet för West Hams 26-årige yttermittfältare. Skriver Michail Antonio på avtalet så lär det döda spekulationerna om att han är på väg till Chelsea.Anfallaren har fått klartecken för att lämna klubben – det återstår att se vilken klubb som nu kan vara intresserad av 34-åringens tjänster.******