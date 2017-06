Den med mest pengar vinner

Champions League och europeisk fotboll kommer enbart göras upp mellan de rikaste klubbarna, det är bara att kolla på Forbes topp tio lista. Ta de fem översta, framförallt dessa kommer vara final lagen den närmsta framtiden.









Det är inte ett mysterium att det ser ut som det gör, eller att det kommer bli ännu mer förutsägbart i framtiden i Champions League, det är ofrånkomligt. Det är de med mest pengar som gång på gång kommer ha chans att vinna Champions League. Om inte Real gör det nästa gång, då är det Barcelona, eller Chelsea, Bayern, kanske United om ett tag. Juventus? De ligger knappt ovanför Tottenham i Forbes lista, en klubb som kommer få en ny arena, tjäna ännu mer pengar och kan då köpa spelare som just turinlaget själva velat ha. För en spelare kommer inte tycka att vinna Serie A är tillräckligt, man vill vara där de stora pengarna befinner sig. Hävda sig bland andra jättar.



Pengar och makt har en tendens att koncentrera sig till ett fåtal. Det finns därför inte utrymme på lång sikt för mer än två ligor i Europa som kommer suga till sig de största namnen och talangerna, samt vinna Champions League.



Ett av de tydligaste tecknen på detta kommer bli om Donnarumma lämnar Milan. För om detta sker så är dåitens fotboll definitiv borta, redan nu. För om ett lag som AC Milan, en av de klubbas som ansågs vara en odödlig gigant i Europa, inte kan behålla sin största talang, då är detta bara början på nästa fas inom den moderna fotbollen.

Juventus hade ett dödsryck. Två Championes League finaler på tre år, det är inte illa. Men många spelare är gamla, vissa kommer pensionera sig snart, andra kan komma att lämna för större ligor. För det är ju så det är, alla vill till Premier League och La Liga , det är deras lag man dels kan tjäna mycket pengar, men även få större status som spelare, och vinna Champions League . Något engelskt lag har inte gjort detta på ett bra tag, fast det är bara frågan om när detta kommer ske. Deras inkomster är så stora att det är en omöjlighet att Premier League inte kommer vara dominanta i framtiden, tillsammans med Real och Barcelona. Serie A lider av stora eknomiska problem rakt igenom, Juventus är i en hälsosam situation men även de kommer tappa, de har ingen chans att utamna de stora vinstdrivande maskinerna som befinner sig över dem i rangordningen.

