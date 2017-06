Mäktigt slovakisk stämning i Kielce

Dyster förlust mot England

Trots slovakiskt övertag och uddamålsledning, vände England och vann i Kielce på måndagskvällen.





Inledningen på Kolporter Arena var avvaktande, men med ett slovakiskt övertag. Chanserna var få och det var inte förrän i den 23:e matchminuten som publiken verkligen skulle få haja till på en möjlighet. En hörna från höger slagen av Albert Rusnák nådde Martin Chrien som vackert nickade in 1-0 bakom en chanslös Jordan Pickford. De vitklädda blev något avvaktande efter sitt ledningsmål, men lät inte England komma till några större farligheter. Förvisso skapade Three Lions en bastant press mot slutet av halvleken, dock utan att lyckas rubba det solida slovakiska försvaret.





SLOVAKISK GLÄDJE VID 1-0



Slovakerna gick in i halvtidsvilan med en uddamålsledning, men kort inpå den andra kom den engelska kvitteringen. I en andravåg efter en hörna slog Alfie Mawson in sin egen retur från nära håll och tillställningen var utjämnad. "Hemmalaget" lät sig inte rubbas och vaknade till ur sin tillfälliga dvala efter de blåkläddas kvittering. Man var mer spelförande och piggare, medan britterna - som var pressade att vinna - verkade samla energi och utnyttja kontringslägen. Det var också på det sättet som 1-2 skulle komma, när slovakerna tappade boll på mittplan och Nathan Redmond knorrade in ledningsmålet via ett slovakiskt ben. Ett snöpligt baklängesmål för slovakerna, som hade fått sin ledning vänd på elva minuter.



Trots en tung press och en del halvchanser, lyckades aldrig Pavel Hapals lag att utjämna. I den 64:e matchminuten uppstod en straffsituation, efter att en engelsk hand solklart träffat bollen i straffområdet. Någon elvameterschans blev det inte och



Veríme.

Slovensko do toho!



#misiapolsko



– Samlingssida för U21-EM, med statistik, truppinfo och mycket annat, hittar du

– Artikel om trupputtagningen hittar du Det var som bäddat för en ny skalp när slovakerna äntrade Kolporter Arena i Kielce på måndagskvällen. Den övervägande majoriteten slovaker utgjorde riktig gåshudsvarning när "Nad Tatrou sa blýska" (den slovakiska nationalsången) spelades - något som gav de unga slovakerna en hel del energi när det lettiska domarteamet blåste igång matchen.Inledningen på Kolporter Arena var avvaktande, men med ett slovakiskt övertag. Chanserna var få och det var inte förrän i den 23:e matchminuten som publiken verkligen skulle få haja till på en möjlighet. En hörna från höger slagen av Albert Rusnák nådde Martin Chrien som vackert nickade in 1-0 bakom en chanslös Jordan Pickford. De vitklädda blev något avvaktande efter sitt ledningsmål, men lät inte England komma till några större farligheter. Förvisso skapade Three Lions en bastant press mot slutet av halvleken, dock utan att lyckas rubba det solida slovakiska försvaret.Slovakerna gick in i halvtidsvilan med en uddamålsledning, men kort inpå den andra kom den engelska kvitteringen. I en andravåg efter en hörna slog Alfie Mawson in sin egen retur från nära håll och tillställningen var utjämnad. "Hemmalaget" lät sig inte rubbas och vaknade till ur sin tillfälliga dvala efter de blåkläddas kvittering. Man var mer spelförande och piggare, medan britterna - som var pressade att vinna - verkade samla energi och utnyttja kontringslägen. Det var också på det sättet som 1-2 skulle komma, när slovakerna tappade boll på mittplan och Nathan Redmond knorrade in ledningsmålet via ett slovakiskt ben. Ett snöpligt baklängesmål för slovakerna, som hade fått sin ledning vänd på elva minuter.Trots en tung press och en del halvchanser, lyckades aldrig Pavel Hapals lag att utjämna. I den 64:e matchminuten uppstod en straffsituation, efter att en engelsk hand solklart träffat bollen i straffområdet. Någon elvameterschans blev det inte och Slovakien fick, trots en mycket stark insats, se sig slagna i den andra omgången. Detta innebär att England tar över förstaplatsen i gruppen och petar ner slovakerna till en andra. Trots förlusten har Slovakien fortfarande god chans att avancera från gruppen, men måste nu också förlita sig på andra lags resultat.– Samlingssida för U21-EM, med statistik, truppinfo och mycket annat, hittar du här – Artikel om trupputtagningen hittar du här

0 KOMMENTARER 254 VISNINGAR 0 KOMMENTARER254 VISNINGAR LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-06-19 20:15:00 lukasclandl@gmail.comPå Twitter: @lukaslandl2017-06-19 20:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Slovakien

Slovakien

2017-06-19 20:15:00

Slovakien

2017-06-19 17:30:00

Slovakien

2017-06-18 17:30:00

Slovakien

2017-06-16 23:00:00

Slovakien

2017-06-13 15:30:00

Slovakien

2017-06-13 15:30:00

Slovakien

2017-06-10 23:40:00

Slovakien

2017-06-09 16:00:00

Slovakien

2017-03-26 22:55:00

Slovakien

2017-03-26 20:15:00

ANNONS:

Trots slovakiskt övertag och uddamålsledning, vände England och vann i Kielce på måndagskvällen.Lottningen till Champions- och Europa League är fastställd - tuff lottning för de slovakiska mästarna i CL.Efter den tunga premiärsegern mot Polen går slovakernas europaäventyr vidare. Näst ut; favorittippade England - ett rejält revanschsuget lag efter den svaga insatsen mot Sverige.Trots mardrömsstarten - Slovakien vände och vann mot värdnationen efter imponerande insats.Det var 17 år sedan Slovakien deltog i ett europamästerskap i U21-sammanhang. Nu är det dags igen. Här är namnen som ska göra det.Slovakien kliver in i U21-EM för första gången på 17 år. Här är en samlingssida för gruppspelet samt ev. slutspel med all statistik du behöver.Tre nya pinnar plockades när Slovakien slog Litauen på lördagskvällen. Trots en sen litauisk reducering var slovakernas ledning aldrig hotad - i en match där två nyckelspelares varningar kan bli kostsamma framöver.Slutspurten av VM-kvalet inleds i Litauen - när Slovakien jagar topplacering i grupp F.Slovakien fixade tre nya pinnar i kvalet till VM 2018. På Ta'Qali-stadion på Malta var det dock allt annat än en bekväm historia, då hemmalaget bjöd på offensiv vilja och var inte allt för långt ifrån att sno åt sig en pinne.Här kommer Ni att kunna läsa slovakiska fotbollsnyheter i korthet. Artikeln uppdateras varje gång en nyhet läggs upp och kommer även finnas tillgänglig under länken ''Notiser'' i vänsterspalten. Notiserna kommer inte att kunna kommenteras, då inte "artikeln" är bunden till en enskild nyhet. Frågor kan ställas i forumet eller via mail.