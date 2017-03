Notiser: Elvan mot Malta - ingen Hamšík från start

Här kommer Ni att kunna läsa slovakiska fotbollsnyheter i korthet. Artikeln uppdateras varje gång en nyhet läggs upp och kommer även finnas tillgänglig under länken ''Notiser'' i vänsterspalten. Notiserna kommer inte att kunna kommenteras, då inte "artikeln" är bunden till en enskild nyhet. Frågor kan ställas i forumet eller via mail.

Slovakien:

Skottland:

Veríme.

Slovensko do toho!

Veríme.

Slovensko do toho!

Klockan 10:00 på fredagen, kommer en ingående införrapport inför mötet mot Spanien. Håll utkik!

I den femte kvalomgången i resan mot VM 2018, ställs Ján Kozáks Slovakien mot Malta. Elvan förbundskaptenen väljer att ställa upp, bjuder på en överraskning, då Marek Hamšík inte får plats från start.Kozácik – Hubocan, Škriniar, Škrtel (C), Pekarík – Weiss, Hrošovský, Mak – Kucka, Greguš – NemecKvällens laguppställning i mötet med Litauen ser ut som följer:Kozácik – Pekarík, Škrtel (C), Durica, Hubocan – Škriniar, Kucka – Mak, Hamšík, Weiss – NemecKniven mot strupen. Ján Kozáks falkar måste plocka alla tre poäng i tisdagskvällens möte, om man överhuvudtaget ska ha en chans att konkurrera om placeringarna i toppen av grupp F.Ett rejält desarmerat Slovakien ställer upp med flera otippade namn, framför allt i backlinjen. I Skottland återfinns Darren Fletcher, trots rapporterna som uppgav att den forne Manchester United-spelaren skulle saknas.Kozácik – Sabo, Škrtel, Durica, Holúbek – Škriniar, Kucka – Mak, Hamšík, Duriš – NemecMarshall – Paterson, Martin, Hanley, Tierney – Snodgrass, Bannan, D. Fletcher, McArthur, Ritchie – S. FletcherEfter Stochs petning och Weiss mystiska skada, uppges nu även Juraj Kucka vara skadad. Sedan tidigare fattas också Ondrej Duda. Ján Kozáks laguppställning är därmed rejält försvagad inför mötet med England klockan 18:00 (Kanal 9, start 17:30) ikväll.Kozácik – Hubocan, Durica, Škrtel (C), Pekarík – Pecovský, Švento, Hamšík, Greguš, Mak – DurišJuli har varit en flyttens månad för de slovakiska stjärnorna. Efter EM-slutspelet i Frankrike florerade en rad rykten kring de slovakiska spelarna, där de flesta faktiskt också stämde, vilket har inneburit att en hel drös med slovaker fått nya klubbadresser. Under den gångna helgen blev det klart attflyttar från grekiska PAOK till Ryssland och Zenit St Petersburg, vilket är den senaste slovakflytten vi har fått skåda. Övriga spelare som har bytt klubbar under sommaren är de som följer:MŠK Žilina –> Borussia Mönchengladbach1. FC Köln –> Slavia PrahaZenit St Petersburg –> MarseilleLiverpool –> FenerbahceLegia Warszawa –> Hertha BerlinAS Trencín –> TrabzonsporLokomotiv Moskva –> TrabzonsporPAOK –> Zenit St PetersburgSlovakerna blev under gårdagen definitivt klara för åttondelsfinal. Tyskland och Kroatien var de två kandidaterna man kunde ställas mot - något som skulle avgöras på onsdagskvällen. I mästerskapets kanske galnaste match, mellan Portugal och Ungern, blev det till slut 3-3, vilket innebär att slovakerna ställs mot Tyskland. Ungern ledde tillställningen samtliga tre gånger, och var också närmast att vinna, men portugiserna kvitterade gång på gång. Hade Ungern vunnit hade vi fått vänta på ett avgörande i Sveriges grupp. Slovakerna spelar därmed klockan 18:00 på söndagskvällen i Lille.Slovakien blev turneringens bästa trea.Ett av tre plan som skulle lyfta från den slovakiska huvudstaden Bratislava, till franska Bordeaux, blev inställt på lördagsförmiddagen. Anledningen ska enligt slovakiska TASR vara ett tekniskt fel. Detta innebär att uppemot 150 slovakiska supportrar, innehållandes bland annat familjer till spelarna, kommer att missa premiärmötet i Wales. Resan arrangerades av FutbalTour.sk, som uppges ha försökt söka efter nya plan som skulle ta fansen till den franska staden, men utan att lyckas.I genrepet på ett fullsatt Anton Malatinsky-stadion, ställer Ján Kozák upp med följande lag:Kozácik – Pekarik, Škrtel, Durica, Švento – Hrošovský – Kucka, Hamšík, Mak – DurišSom väntat är det ett betydligt mer namnkunnigt lag än senast mot Georgien, när Ján Kozák ställer upp med följande spelare i mötet med Tyskland:Kozácik – Švento, Durica, Škrtel, Pekárik – Hrošovský, Kucka – Weiss, Hamšík, Duda – DurišJán Kozák var tydlig med att göra ändringar i elvan efter matchen mot Lettland. Mot irländarna på tisdagen får bland annat spelare som Greguš och Sabo chansen från start. På mittfältet finner vi också Miroslav Stoch på ena kanten och Šesták på andra. Längst fram - Róbert Vittek!Kozácik – Pekarik, Škrtel, Greguš, Saláta – Sabo, Švento – Stoch, Hamšík, Šesták – VittekInförrapport finner du här Årets första match är runt hörnet, när Lettland besöker City Arena i Trnava på fredagskvällen. Och Ján Kozáks första elva för året ser ut som följer:Mucha – Pekarík, Škrtel, Durica, Hubocan – Hrošovský – Mak, Duda, Hamšík, Weiss – DurišEM-kvalets sista match har om drygt en timme avspark. På Stade Josy Barthel tar Luxemburg emot Slovakien, och kvalspelets sista startelva, ser ut som följer:Kozácik – Švento, Škrtel, Hubocan, Gyömber – Kucka, Pecovský – Weiss, Hamšík, Mak – NemecJán Durica får återigen infinna sig på bänken, medan Hubocan flyttar från kanten in i mitten. På hans kant återfinns Gyömber, som är tillbaka efter avstängning. Framåt ser det sig likt ut - förutom att nu Nemec får chansen. Den forne New York City FC-anfallaren som var en av målskyttarna när Žilina senast.Införrapport hittar du här Drygt en timme kvar till matchstart mellan Slovakien och Vitryssland. Ján Kozáks elva var tämligen väntad, men istället för nyligen skadefria Ján Durica, spelar Kornel Salata mittback tillsammans med Martin Škrtel. Resterande elvan ser ut som följer:Kozácik – Švento, Škrtel, Saláta, Hubocan – Kucka, Pecovský – Weiss, Hamšík, Mak – DurišLäs införrapporten här Med en knapp timme kvar till matchstart i mötet mellan Slovakien och Ukraina, presenterades de officiella startelvorna. En överraskning är att Róbert Vittek får starta längst fram. Tillbaka är även Martin Škrtel och Juraj Kucka.Kozácik – Pekarik, Škrtel, Hubocan, Gyömber – Kucka, Pecovský – Mak, Hamšík, Duriš – VittekNu håller vi tummarna för en seger. För en trepoängare i kväll, innebär avancemang till EM 2016.Om dryga timmen är det avspark på Estadio Carlos Tartiere i Oviedo. Ján Kozáks elva ser ut som följer:(4–1–4–1)Kozácik – Pekarik, Hubocan, Salata, Tesák – Gyömber – Greguš, Hrošovský, Hamšík, Švento – MakMötet kan du följa på Kanal 9, med sändningsstart klockan 20:30.Lördagens EM-kvalmöte mellan Spanien och Slovakien, kommer att sändas på Kanal 9, enligt TV-programmets tablå. Sändningen startar klockanI takt med att arenor byggs (och inte byggs...) samt renoveras runt om i landet, har nu " Arena "-sidan uppdateras (klicka på länken eller i menyn till vänster). Det har lagts till nya bilder och ny info, samtidigt som det också finns länkar till nya projekt som väntas byggas i bland annat Trencin samt Košice. In och kika!Se målen (HD) i mötet mellan PAOK och Bröndby som slutade hela 5-0. Slovaken, Róbert Mak, bidrog till samtliga (!) fem mål, med sinaoch



6/8 - 15



Det slovakiska herrlandslaget nådde under förra månaden en ny rekordplacering på FIFA:s officiella världsranking. I världen rankades man i juli som nummer 15 (10 i UEFA), vilket slog den förra topplaceringen, från 2010, med en plats. När FIFA:s nya lista utkom på torsdagen, har Slovakien flyttats fram ytterligare ett snäpp - nämligen till plats 14. En ny historisk placering är därmed ett faktum.



22/6 - 15

Medan Trencín åkte på en nitlott i Champions League-kvalet, blev det desto behagligare motstånd för både Slovan Bratislava och MŠK Žilina i kvalet till Europa League. Slovan kommer att ställas mot College Europa FC från Gibraltar medan Žilina kommer att få åka till Nordirland för att ta sig an Glentoran FC. Spartak Trnava får det däremot aningen tuffare, då man ställs mot bosninska FK Olimpic Sarajevo. Slovakerna kommer att få inleda på bortaplan alla tre; den 2:a juli, med returen den 9:e.



28/5 - 15



På torsdagseftermiddagen rapporterade italienska Gazzetta dello Sport att den 20-årige slovaken, Ondrej Duda, är klar för spel i Serie A och Inter. Legia Warszawa-spelaren har gjort det bra i såväl sitt klubblag som i landslaget, där han senast gjorde matchens enda mål i träningsmatchen mot Tjeckien tidigare under våren.



Mittfältaren förlängde nyligen sitt kontrakt till 2019, men kommer alltså att lämna den polska huvudstaden under det stundande transferfönstret. Legia värderar slovaken, som också har varit jagad av bland annat Borussia Mönchengladbach, till dryga 8 miljoner euro. Bland annat har också klubbar som Southampton, Everton, Newcastle, Dortmund, Hannover och Benfica varit ute efter Dudas signatur.



18/11 - 14



Ján Mucha vaktar buren i träningsmatchen mot Finland. Längst fram finner vi också Filip Hološko och på mittfältet Patrik Hrošovský, som är något av överraskningar i Ján Kozaks elva.



Mucha - Hubocan, Škrtel, Durica, Švento - Pecovský, Hrošovský - Šesták, Hamšík, Mak - Hološko



12/10 - 14



Ján Kozáks elva mot Vitryssland ser ut som följer:



Kozácik - Pekarík, Škrtel (C), Durica, Gyömbér - Pecovský, Kucka - Mak, Weiss, Hamšík – Nemec



9/10 - 14



Ján Kozák har ställt upp en intressant elva inför matchen mot Spanien i kväll. Ingen renodlad anfallare finns med, utan längst fram hittar vi Marek Hamšík. Gyömber tar plats bland de defensiva mittfältarna, medan Weiss och Mak, planenligt, tar varsin kant.



Slovakien:

Kozácik – Hubocan, Durica, Škrtel (C), Pekarik – Kucka, Gyömber, Pecovsky – Weiss, Mak – Hamsik.



Spanien:

Casillas (C) – Jordi Alba, Albiol, Pique, Juanfran – Busquets, Koke – Iniesta, Fabregas, Silva – Diego Costa





30/8 - 14



På fredagen blev det klart att Tomáš Hubocan lämnar Zenit St Petersburg efter blott sex år i klubben. Sedan den nye tränaren, Andre Villas-Boas, tog över, har det inte blivit någon speltid för försvararen, som nu lämnar klubben för spel i Dinamo Moskva. Hubo är främst känd för sin inställning och sitt hårda slit på planen där han i Zenit har varit en av lagets främsta backar under de senaste säsongerna. 28-åringen avlöste slovakkollegan, Martin Škrtel, i 2008 och lämnar nu alltså klubben efter sex år. Senaste matchen han gjorde var förra säsongens segermatch i Champions League, borta mot Dortmund. Mötet slutade 2-1, där slovaken gjorde en fantastisk insats som mittförsvarare.



20/8 - 14



Under tisdagen blev det definitivt klart, att Erik Jendrišek skriver på för Europa League-jagande, FC Spartak Trnava. Detta uppger klubben på sin hemsida.



Jendrišek har varit i Tyskland sedan 2006, där han har representerat klubbar som Hannover 96, Kaiserslautern, FC Schalke 04, SC Freiburg och Energie Cottbus. Nu står det alltså klart att han flyttar hem till Slovakien, men inte för att representera sin moderklubb, Ružomberok, utan ligarivalen från Trnava. 27-åringen kommer att finnas tillgänglig redan till torsdagens första play-off-möte till Europa League, när Spartak tar emot FC Zürich, och tröjnumret han kommer att bära, blir 21 - ett nummer som en gång bars av Miroslav Karhan. Kontraktet gäller för resten av höstsäsongen (halvår).



18/8 - 14



Med nya arenor och nyrenoveringar av befintliga arenor, var det på sin plats att uppdatera arena-sidan. Länk hittar du här, eller går in på "Arenor" i vänsterspalten.



9/8 - 14



Slovan Bratislava kommer som bekant att ställas mot BATE Borisov i Champions League-play-offet. Datumet för det första mötet är den 20:e augusti klockan 20:45 på Štadión Pasienky i Bratislava. Returen spelas samma klockslag sex dagar senare, den 26:e, på vackra Borisov Arena.



Vad det gäller Europa League och FC Spartak Trnava, byter man spelplats ännu en gång. Från Zlaté Moravce och Štadión FC ViOn, till Senec och NTC-stadion. Trnava börjar på hemmaplan den 21:a augusti och gästar sedan Zürich den 28:e. Matchstartstiderna är ännu inte fastställda.



8/8 - 14



Vid lunchtid på fredagen skedde lottningen av den sista kvalomgången till UEFA Champions League. I play-offet deltar totalt 20 lag, varav tio ingår i "ligarutten", vilket betyder att de fick en play-off-plats efter sin ligaplacering den gångna säsongen.

Slovan Bratislava, som slog ut moldaviska Sheriff med totalt 2-1 i den tredje kvalomgången, kommer att ställas mot vitryska BATE Borisov. BATE har nått Champions League-play-offet, genom att först slå ut albanska Skënderbeu Korçë och sedan ungerska Debrecen. Senast laget var i Champions League, var säsongen 2012/13, då man kom på en tredjeplats i F - en tredjeplats som man plockade, tack vare bland annat en 3-1-seger mot Bayern München.



Slovan börjar på hemmaplan den 19:e eller 20:e augusti, med returen i Vitryssland den 26:e eller 27:e samma månad. Vid seger tar sig laget till Champioons League-gruppspelet, medan en förlust gör att de direkt avancerar till gruppspelet i Europa League.



Uppdaterat:



FC Spartak Trnava, som har klättrat upp till Europa Leagues play-off från den första omgången, kommer att ställas mot schweiziska FC Zürich. Detta blev klart under den officiella lottningen i Nyon. Zürich var det tredje bästa laget i den andra "seedingpott" som Trnava lottades in i, med lag som bland annat Tottenham, Dnipro, Tel Aviv m.fl. Trnava var lägst rankat i sin seedingpott.



Slovakerna börjar på hemmaplan den 21:a augusti, för returen i Schweiz, den 28:e.



5/8 - 14



Spartak Trnava, liksom Slovan Bratislava och AS Trencín, tuffar på i klubbeuropa-kvalen. Trnava segrade med 2-1 borta i skotska Perth i den tredje kvalomgångens första möte och har nu chansen att, på hemmaplan, ta sig vidare till playoff. St Johnstone står som motstånd i Zlate Moravce och på FC ViOn-stadion, som enligt klubbens hemsida, kommer att vara fullsatt på torsdagen. Det statliga TV-bolaget, RTVS, kommer att sända mötet på RTVS 2.



23/7 - 14



AS Trencín, som segrade med behagliga 4-0 hemma mot FK Vojvodina i Europa League-kvalets första möte i den andra rundan, kommer vid avancemang till den tredje omgången att ställas mot Hull City AFC. Hull, hemmahörandes i Premier League, kliver direkt in i den tredje omgången och ställs med största sannolikhet mot den slovakiska fjolårstvåan.



Övriga eventuella motståndare för de slovakiska lagen ser ut som följer:

FC Luzern (Schweiz) / St Johnstone (Skottland) 1-1 efter första - FC Spartak Trnava / FC Zestafoni (Georgien) 0-0 efter första

FC Astra (Rumänien) - MFK Košice / Slovan Liberec (Tjeckien) 0-1 efter första



Den tredje omgången av Europa League-kvalet spelas den 31:a juli med returen den 7:e augusti.



19/7 - 14



Efter 1-0-segern (med mersmak) mot New Saints FC under veckan i den andra kvalomgången till Champions League, har Slovan ett behagligt utgångsläge inför returen. Vid seger mot de walesiska mästarna, kommer man att ställas mot antingen moldaviska FC Sheriff eller FC Sutjeska, från Montenegro. De förstnämnda vann med 2-0 i det första mötet och ses som favoriter att gå vidare, med sett till klubbens ranking. Sheriff ligger på plats 118 och Sutjeska på plats 369, medan Slovan har parkerat på plats 191 och New Saints på 243 i UEFA-rankingen. Returmötet spelas den 22:a juli.



7/7 - 14



Miroslav Stoch har tillhört turkiska Fenerbahce sedan 2010. Efter en lyckad säsong 2011/12, då han bland annat fick FIFA:s Ferenc Puskas-pris för årets mål, gick det knackigt för 24-åringen, som under förra säsongen var utlånad till grekiska PAOK där han gjorde ett gott intryck.



Nu står det klart att yttern kommer att tillhöra Al-Ain FC, från Förenade Arabemiraten, under säsongen 2014/15 för en kostnad på en miljoner euro. Klubben har möjlighet att köpa loss slovaken, för fem miljoner euro.



26/5 - 14



Ján Kózaks startelva i Slovakiens möte mot Ryssland ser ut som följer.



(4-2-3-1) Mucha - Pekarík, Gyömbér, Durica (C), Hubocan - Kiss, Pecovský - Mak, Weiss, Stoch - Nemec



Mötet i St. Peterburg sparkar igång klockan 16:00 CET.



18/4 - 14



Dunajska Stredas 23-årige anfallare, Ákos Szarka, stängs av nio månader för sin tackling på FK Senica-spelaren, Tomáš Kona, uppger det slovakiska fotbollsförbundet på sin hemsida. Disciplinnämnden har också beslutat att anfallaren kommer att betala 2000 euro i böter för tacklingen som skedde under mötet mellan Dunajska Streda och FK Senica den sjätte april.



Kona bröt vadbenet och kommer nu att behandlas i ett flertal månader, där vissa rapporter visar på att hans karriär kan vara över.



– Szarkas förseelse ber vi som klubb om ursäkt för. I hans försvar, är jag övertygad om att han inte var ute för att skada. Vi hoppas att Tomáš blir återställd snart, sade DAC-tränaren, Mikuláš Radványi, på presskonferensen efter mötet.



Ett videoklipp på förseelsen och presskonferensen finner du här.



5/3 - 14



Inför onsdagsaftonens möte med Israel, var det som bekant en del intressanta namn uttagna på mittfältaren. Därbland Norbert Gyömber och Samuel Štefánik. Med timmen kvar till match, är nu elvan avslöjad och visst får de bägge yngligarna chansen - redan från start.



4-2-3-1

Mucha; Pekarík, Škrtel, Durica, Hubocan; Gyömbér, Štefánik; Šesták, Hamšík, Weiss; Jakubko



11/2 - 14



Med mindre än en månad kvar till att den slovakiska, Corgon Liga, återigen sparkar igång efter vinteruppehållet, ställdes de regerande mästarna, Slovan Bratislava, mot ryska Zenit St Petersburg på tisdagen. Belasi stod för en mäktig insats när man besegrade den ryska ligatvåan med 2-1 på bortaplan, efter mål av Igor Žofcák (5 min), Hulk (11 min) och slutligen Seydouba Soumah som i matchens 77:e minut satte det avgörande 2-1-målet. Slovan hade dessutom innan segermålet en boll i nät genom Erik Grendel, som dock dömdes bort för offside.



Startelvor:

Zenit: Lodigin - Anjukov, Neto, Lombaerts, Criscito, Ansaldi - Witsel, Fajzulin - Arsjavin - Hulk, Rondon

Slovan: Perniš - Bagayoko, Gorosito, Ninaj, Josimov - Žofcák, Grendel, Kladrubský, Mészáros - Halenár, Peltier



8/2 - 14



Martin Škrtel bjöd på två tidiga mål i Liverpools förkrossande 5-1-seger hemma mot Arsenal under lördagen. Redan efter knappa minuten styrde han in 1-0 på Steven Gerrards frispark - och nio minuter senare nickade han vackert in tvåan efter en hörna. Liverpool segrade med makalösa 5-1 och klättrar därmed allt närmare Chelsea, Manchester City och just ligaledande Arsenal i toppen.



31/7 - 13



När tjeckiska Viktoria Plzen gästade Estland och JK Nömme Kalju, skulle samtliga fyra mål göras av slovaker. Marián Cišovský stod för ett hattrick när han i den första halvleken svarade för två snabba mål. Emellan hans tredje, såg Michal Duriš till att utöka till 3-0, innan Cišovský kunde fullborda sitt hattrick. Bägge spelare kan bli aktuella för landslagstruppen, när man tar sig an Rumänien borta i Bukarest den 14:e augusti.



29/6 - 13



På fredagseftermiddagen avslöjade Vladimir Weiss på sin Instagram att han under kommande säsong kommer att tillhöra grekiska Olympiacos. Weiss tillhörde Pescara under den gånga säsongen, där han rent poängmässigt gjorde en stark säsong, som annars präglades av skador. Hans lag åkte ur den italienska högstaligan direkt efter att ha hamnat sist.



21/6 - 13



Marek Mintál var en av många slovaker som gjorde stor succé i tyska Bundesliga och FC Nürnberg under hans åtta år långa period i klubben. Han plockade hem skytteligan i säsongen 2004/2005 och var en bidragande faktor till klubbens existens i det tyska finrummet, med bland annat en cuptitel 2008. I hans sista säsong i klubben, hyllades den slovakiske mittfältaren i två mäktiga och emotionella avskedsmatcher (mot Dortmund) (länk 2 - mot Hoffenheim) (fler videor: Youtube: Marek Mintál Abscheid).

Karriären lade han på nyligen, efter att ha spenderat några sista månader i Nürnbergs B-lag - men står det dock klart att han tar över rollen som assisterande tränare i klubben från och med nästa säsong, vid sidan av huvudtränaren Michael Wiesinger, uppger slovakiska Pravda.sk.



7/6 - 13



Nyförvärvet David Depetris kommer inte att finnas tillgänglig i kvällens match mot Liechtenstein. Enligt rapporter från förbundet ska den nyblivne slovaken ha någon form av hälsoproblem och kommer därmed inte heller att finnas med på bänken. Tungt avbräck för slovakerna, som istället spelar med Filip Hološko längst fram. Startelvan ser ut som följer:

Kuciak - Hubocan, Cišovský, Durica, Švento - Sapara, Lásik - Mak, Hamšík, Stoch - Hološko



29/3 - 13

Martin Škrtel har tillhört Liverpool FC sedan 2008. Efter snart fem år i den röda tröjan, har 28-åringen över 150 matcher på sitt CV och totalt sju mål. Efter en skadedrabbad säsong, har speltiden och en plats i startelvan minskat drastiskt och nu talar mycket för att Odjuret från Handlova kommer att lämna till sommaren. Dessutom ska han varit i dispyt med tränaren Brendan Rodgers, om just hans vara eller icke vara i startelvan. Brittiska The Daily Mail, skriver att en återkomst till den ryska ligan är hetast, men att han helst av allt vill stanna i England och Premier League.



2/4 - 13

Liverpool-försvararen och landslagskaptenen, Martin Škrtel, fick priset för 2012-års slovakiske spelare. Hans insatser och prestationer i The Reds-dressen har gjort att han växt till en av lagets nyckelspelare i försvaret och har även i det slovakiska landslaget gjort nämnvärda insatser. På andraplats hamnade Napoli-stjärnan Marek Hamšík och på plats tre röstade slovakerna fram Trabzon-mittfältaren, Marek Sapara.



17/11 - 12



ŠK Slovan Bratislavas trotjänare, anfallaren Filip Šebo, lämnar klubben, uppgav Slovan Bratislava på sin hemsida i veckan. Man har valt att inte förlänga kontraktet med anfallaren, som tillbringat två år i Slovan och satt ett kolosalt avtryck i klubben. Han är ännu inte säker på var han hamnar, men säger också att Slovan för all framtid kommer finnas i hans hjärta och att han en dag kommer att komma tillbaka. En hyllningsvideo till 28-åringen finner du här.



Šebo gól, Šebo gól, Šebo gól!



22/8 - 12



Den slovakiske mittbacksstjärnan, Martin Škrtel, förlänger med anrika Liverpool FC. Han har skrivit på ett långtidskontrakt och haft en viktig nyckelroll i klubben, enda sen han kom från Zenit St Peterburg 2008. Škrtel blev som bekant ''Årets Liverpool-spelare'' den förra säsongen och vill bli en legend i ''en av världens bästa klubbar'', sade han till klubbens hemsida.



30/7 - 12



Vladimír Weiss bekräftade på söndagen att han avgår från ŠK Slovan Bratislava. Mer info kommer i en artikel under måndagen.



28/6 - 12



Truppen har fräschats upp. Numer finner du bilder på de aktuella landslagsspelarna, vilken klubb de spelar i, samt hur många matcher (och mål) de har gjort i landslaget. Truppen hittar du till vänster eller klicka här.



25/6 - 12



Samtidigt som de slovakiska Europa League-lagen fick besked om vilka som stod som motstånd, var MŠK Žilina tillbaka i Champions League-kvalet. För två år sedan gick man sensationellt vidare till gruppspelet, men föll pladask i grupp F, innehållande Chelsea, Spartak Moskva och Olympique Marseille. I årets andra kvalifikationsomgång ställs man mot israeliska Hapoel Shmona FC. De gulgröna slovakerna kommer att börja på hemmaplan den 17:e eller 18:e juli, för att sedan spela returmötet i Israel den 24:e eller den 25:e.



MŠK Žilinas högsta dröm är att återigen få uppleva ett Champions League-gruppspel och förhoppningsvis gå längre än för två säsonger sedan.



16/6 - 12



Den slovakiske mittfältsstjärnan, Miroslav Stoch, har haft ett lyckat år i turkiska Fenerbahce. Han valdes in i årets Süper Lig-elva och stod för 12 mål i den blå-gul-randiga tröjan. Ett av de blev dessutom framförstat som ett av Europas snyggaste mål denna säsong!



Det står nu klart att han förlänger med Fener till 2015-2016. Stoch säger att han aldrig tänkt att lämna Fenerbahce och att han inte tvekade en sekund när erbjudandet om ett förlängt kontrakt kom.



5/3 - 12



Nu har äntligen den nya designen kommit upp för den slovakiska SvenskaFans-sidan. Uppe i bannern hittar vi det nya emblemet till vänster, centralt ser man Fenerbahce-undret Miroslav Stoch och i bakgrunden skymtar man de vackra Tatra-bergen. "Slovenská futbalová reprezentácia" betyder givetvis "Slovakiska fotbollslandslaget".



I vänsterspalten skymtar vi en topp av ett berg i Tatra, under länkarna står den slovakiska nationalsångens första vers skriven och under detta ser vi landets legendarer samt den slovakiska skölden. Kan du inte se den nya designen? Uppdatera sidan! (F5 eller högerklicka någonstans på sidan och klicka sedan "Uppdatera", alt. "Hämta om".

Efter över fyra månader utan någon riktig landslagsfotboll är det äntligen dags. Slovakien återupptar sin resa mot VM 2018 i Ryssland, där ytterligare ett antal hinder står i vägen. Näst ut - Malta.Efter en straffmiss och insläppt mål i den första - såg det ut att kunna bli en tät kamp mot Sverige i Abu Dhabi. Istället skämde de slovakiska ligaspelarna ut sig och kördes över med tennissiffror.Januariturnén inleddes med en oväntad smäll. Efter en mycket svag inledning av matchen, föll Ján Kozáks namnfattiga lag med 3-1 i Abu Dhabi.Tuff EM-lottning för Pavel Hapals U21-landslag. Efter torsdagens lottning står det klart att slovakerna hamnar i grupp A - innehållandes bland annat Sverige.Årets sista match blev en mållöst historia. På Ernst Happel-stadion i Wien lyckades inget av lagen spräcka sitt motstånds respektive nolla, i en match där ett flertal "nya" slovaker visade stor potential.Årets sista match är här. Slovakerna är inne i en tillfällig finform och ska på Ernst Happel-stadion försöka avsluta fotbollsåret på allra bästa vis, när man med ett rejält reservbetonat lag drabbar samman med Österrike.Stabilt och storsiffrigt. Slovakien svek inte i den fjärde kvalomgången, när man körde över Litauen på hemmaplan med 4-0.Årets sista tävlingsmatch är här och Slovakien behöver vinna för att hänga med i toppen av kvalgrupp F.Förbundskapten Kozák har presenterat landslagets sista trupp för året 2016. En - på pappret - klart starkare sådan än senast, då bland annat Vladimír Weiss återigen finns med bland namnen efter den turbulenta sensommaren.