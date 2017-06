Senast Žilina tog sig till gruppspelsfasen i Champions League, ställdes man bland annat mot Chelsea.

CL & EL: Žilina mot Köpenhamn

Lottningen till Champions- och Europa League är fastställd - tuff lottning för de slovakiska mästarna i CL.



Šošoni har dock inte fått något särskilt trevligt välkomnande till turneringen. Redan i den andra ronden ställs man mot den danska jätten FC Köpenhamn, där bland annat slovaken Ján Greguš figurerar sedan en tid tillbaka.

"Vi är glada över att få ställas mot ett lag som försöker sig på en underhållande fotboll", kommenterade tränare Adrian Gula till klubbens hemsida och fortsatte: "Det är en rolig utmaning för oss och



Och Žilina-tränaren verkar ha rätt i sitt antagande: "Lottningen kunde ju ha slutat bättre för vår del - det fanns lättare motstånd om man säger så", sade FC Köpenhamn-tränaren, Ståle Solbakken till fck.dk. "Vi känner inte till de slovakiska mästarna så värst mycket i detalj, men med hjälp av vår scout ska vi snabbt försöka få så mycket information som möjligt."



De slovakiska mästarna inleder hemma på Štadión pod Dubnom den 11:e eller 12:e juli, med returen på dansk mark en vecka senare.



