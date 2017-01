Debaclet i Abu Dhabi

Efter en straffmiss och insläppt mål i den första - såg det ut att kunna bli en tät kamp mot Sverige i Abu Dhabi. Istället skämde de slovakiska ligaspelarna ut sig och kördes över med tennissiffror.

Det är nästan svårt att finna några ord. Att förlora med 6-0, på den här nivån, är något fruktansvärt

Under första halvleken uppfylldes knappt kraven. Förvisso var inledningen från vår sida ganska bra, men återigen gjorde vårt motstånd mål på sitt första avslut. Dessutom bränner vi en straff dessförinnan. Men svenskarna spelade rakare, var snabbare och kändes mer piggare på bollen.

Vårt lag föll samman totalt efter 2- och 3-0. Det är det som gör mig mest förbannad, för på den här nivån ska det inte få ske. Varje individ måste vara koncentrerad och kämpa in i det absolut sista och inte hamna i det stadiet som laget gjorde - helt utan koncentration, utan hjärta. Det är väldigt dåligt.

Matchen mot Uganda räknades som officiell, på grund av Ugandas stundande afrikanska mästerskap. Tack och lov, går 6-0-förlusten mot Sverige som "inofficiell" och siffrorna kommer inte att räknas in i någon statistik. Skamen finns dock där fortfarande och redan nu längtar nog de flesta till mars, när det "riktiga" landslaget kommer att representera våra färger.



Då ska vi få se på hjärta.

Veríme.

Slovensko do toho!

Året 2017 har inletts på värsta tänkbara sätt för slovakisk del. Landslagets januariturné - fyllt av spelare som bör, och förhoppningsvis har, gjort sina första och sista framträdanden i landslagsdressen - gav två raka förluster. I den första matchen blev det 1-3 mot Uganda och när många trodde att laget skulle revanschera sig mot Sverige, skulle man ha fel.När en förbundskapten kallar in debutanter och helt nya ansikten till sitt landslag, är förväntningarna höga. Oavsett om det är en blivande supertalang som Marek Hamšík en gång var, eller om det - som i det här fallet - är en medioker ligaspelare från Banská Bystrica. Spelare som får chansen i den finaste av tröjor, brukar visa framfötterna och göra allt för att slå sig in och blir ordinarie i ett A-landslag. Så var inte fallet under januariturnén 2017. 1-3 mot ett mästerskapsförberedande Uganda var snudd på godkänt med det lag som ställdes upp på planen - men 0-6 mot Sverige fick alla slovakersatt rinna över.Under de första 45 var matchen relativt jämn. Slovakerna brände en straff varpå Blågult fick in ett mål, men trots det, såg det inte ut som en match där Sverige skulle vinna enkelt., inledde förbundskapten Ján Kozák på presskonferensen under torsdagen.Nästkommande halvlek var en kaosfylld och katastrofal historia utan dess like. Med kvarten kvar ledde svenskarna med 3-0 och när slutsignalen ljöd, hade den ledningen dubblats.