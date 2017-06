U21: Efter segern - så kan Slovakien gå vidare

Två segrar räckte inte till gruppseger, men hoppet om en semfinalplats lever fortfarande. Här är de olika scenarierna som kan ta slovakerna vidare.





Tiebreakers: 1) Poäng; 2) Målskillnad; 3) Gjorda mål; 4) Fairplay-poäng; 5) Koefficient

LÄGET JUST NU (FÖR UPPDATERAD TABELL, KLICKA HÄR) # Team P W D L G C Dif P 1 Slovakien 3 2 0 1 6 3 +3 6 2 Tjeckien 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Portugal 2 1 0 1 3 3 0 3 --

Fairplay (Varningar/utvisningar)

Slovakien: 4/0

Tjeckien: 4/0

Portugal: 7/0



ÅTERSTÅENDE MATCHER:

23/6 Serbien – Spanien (betydelselös)

23/6 Makedonien – Portugal *



* Portugal har i nuläget exakt samma situation som Slovakien hade inför den tredje och sista omgången. Detta innebär att Portugal måste vinna med minst 3-0 för att gå om Slovakien. Stannar siffrorna nere på 3-0 går Slovakien vidare på "fairplay"-poäng, då Portugal har totalt sju varningar och Slovakien 4.

Optimalt resultat för Slovakien: Makedonisk vinst / Oavgjort / Portugisisk vinst med mindre än tre måls marginal / Portugisisk vinst med 3-0



24/6 Italien – Tyskland **

24/6 Tjeckien –



** Tyskland har ett bra utgångsläge. För laget räcker en poäng för att definitivt plocka förstaplatsen i gruppen och landa på sju poäng. Vinner Italien gruppen, halkar Tyskland ner på en andraplats. I och med att Tyskland just nu har 5-0 i målskillnad, kommer man med största sannolikhet att vara den bästa tvåan och gå vidare, även vid förlust. Tyskland kan inte sluta sämre än tvåa, då man har slagit Tjeckien (inbördes möten).

Optimalt resultat för Slovakien: Oavgjort / Tysk vinst



*** Tjeckien har i nuläget exakt samma situation som Slovakien hade inför den tredje och sista omgången. Detta innebär att Tjeckien måste vinna med minst 3-0 för att gå om Slovakien. Man måste dessutom hoppas på att Tyskland tar poäng mot Italien. Vinner Tjeckien med 3-0, samtidigt som Tyskland tar poäng mot Italien, blir Tjeckien tvåa i gruppen. Förutsatt att Portugal är ute ur leken, kommer det avgöras på fairplay-poäng med Slovakien och därefter koefficient.



Optimalt resultat för Slovakien: Dansk vinst / Oavgjort / Tjeckisk vinst med mindre än tre måls marginal / Tjeckisk vinst med tre måls marginal, men med minst 1 kort.



