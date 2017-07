EL: Samtliga slovakiska lag vidare

Slovan Bratislava och Trencín showade - för Ružomberok blev dramatiken desto större.

Slovan Bratislava – Pyunik (ARM)

4 - 1, 5 - 0 – Totalt: 9 - 1



Slovan Bratislava gick enkelt vidare ur den första kvalomgången till Europa League. I den förstamatchen borta mot armenska Pyunik fick man dock en oväntad start, när hemmalaget genom Petros Avetisyan tog ledningen på straff efter bara sju minuters spel. Slovakerna reste sig dock och gjorde fyra raka baljor - två av dem signerade Filip Hološko. Hološko som bland annat satte en riktig långskottskanon i sin comeback.



I returen hemma i Bratislava skulle målproduktionen bli desto större. Nyförvärvet Jakub Mareš gjorde hattrick i sin första hemmamatch, i en drabbning som resulterade i siffrorna 5-0. Slovan är därmed vidare efter totalt 9-1 och ställs mot danska Lyngby i omgång 2.



Trencín – Torpedo Kurtesi (GEO)

5 - 1, 3 - 0 – Totalt: 8 - 1



Likt Slovan Bratislava hade Trencín också en onödigt jobbig inledning mot sitt georgiska motstånd, Torpedo Kurtesi. Efter tio minuters spel satte gästerna 1-0 genom backen Giorgi Guruli, en ledning som höll sig i dryga 25 minuter. Innan paus såg nämligen Antonio Mance till att vända på steken till 2-1 och i slutet av matchen gjorde man ytterligare tre mål för att fastställa slutresultatet till 5-1.



Borta i Georgien var det egentligen aldrig något snack. Trencíns Hillary Gong både inledde och avslutade målskyttet i en match där också 20-årige Giorgi Beridze fick göra mål mot sina landsmän. Mötet slutade 3-0 vilket gav Trencín totalsiffrorna 8-1, vilket tar laget till nästa omgång där man ställs mot israeliska Bnei Yehuda.



Ružomberok – Vojvodina (SRB)

1 - 2, 2 - 0 – Totalt: 3 - 2



I Ružomberoks fall var det ett betydligt mer dramatisk dubbelmöte. I serbiska Vojvodina såg man ut att få det mycket tufft, efter att hemmalaget tagit ledningen med 2-0 redan efter 20 minuter. I slutskedet av mötet på bortaplan reducerade dock Erik Daniel, vilket gav ett enormt hopp och ett gott utgångsläge för returen på hemma på ett välfyllt Štadión pod Cebratom.



På egen mark skulle också hoppet gå slovakernas väg. Efter en tajt och mållös första halvlek var gästande lag vidare till andra omgången, men ett lustigt självmål, som styrdes av tre bortaspelare innan det hamnade i nät i den 67:e minuten, skulle ändra förutsättningarna helt. 1-0 för Ružomberok innebar avancemang till den andra omgången - och i slutskedet av matchen skulle det definitivt säkras, när Ján Maslo skickade in en frispark. Ružomberoks fina kämpaseger innebär att man i nästa omgång ställs norska Brann.

LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-07-06 20:57:00

Slovan Bratislava och Trencín showade - för Ružomberok blev dramatiken desto större.