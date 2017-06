Inför: Litauen – Slovakien

Slutspurten av VM-kvalet inleds i Litauen - när Slovakien jagar topplacering i grupp F.

Stora målvaktsbekymmer

Ingen Kozácik mot Litauen | Foto: Telegraph

Matúš Kozácik (FC Viktoria Plzen)

+

Miloš Volešák (MŠK Žilina)

+

Veríme.

Slovensko do toho!

Fem matcher har spelats, lika många återstår. Grupp F i kvalet till VM 2018 har såhär långt en mycket väntad tabellplacering. Storfavoriten England visar återigen kvalklass, då man toppar gruppen med sina 13 inspelade poäng - och detta dessutom utan att ha släppt in ett enda mål.Febrilt jagandes bakom England återfinns både Slovakien och Slovenien. Ján Kozáks mannar har, efter en trög start, rest sig ur askan och gjort flest mål i gruppen (10) - och är tillsammans med Slovenien den stora kandidaten att plocka andraplatsen. Halvvägs in i kvalet är det fortfarande jämt när lagen nu ska spela sina returer.På lördagskvällen är det alltså dags igen. På LFF-stadions konstgräs i den litauiska huvudstaden drabbar slovakerna samman med en nästjumbo som man tidigare haft haft stora problem med. "Sokoli" har förvisso aldrig förlorat mot Litauen, men av de fem tidigare mötena, har det blivit tre kryss. I kvalet till VM 2014 räddade Marek Sapara en poäng med kvarten kvar att spela och några månader senare - i samma kval - var det Martin Jakubko s tur att agera räddare i nöden.Det som gör att förbundskapten Kozák kanske inte behöver vara allt för orolig, är hur mötet hemma i Trnava såg ut. Slovakerna gick ut och körde över sitt motstånd totalt, i en match där 4-0 kunde ha blivit betydligt mer.Kozák, som i dagarna fick sitt kontrakt förlängt till 2020, har under kvalet haft många alternativ på utespelarposterna. Med ett U21-landslag som gått som tåget och en hel del formstarka "doldisar" på framfart, har skador och annan frånvaro på tongivande spelare inte alltid resulterat i katastrof. Men inför den sjätte kvalomgången mot Litauen har man åkt på ett tungt avbräck. Den givna målvaktsettan, Matúš Kozácik, är skadad och kommer inte till spel - och på målvaktsposten har alternativen varit färre. Varken Ján Mucha eller Miloš Volešák är tillgängliga, vilket gör att att Martin Dubravka, Jan Novota och Martin Polacek nu ska slåss om platsen mellan stolparna. Tre relativa doldisar som kan blomma ut till jokrar där den mest namnkunnige, Martin Dubravka, ser ut att vara favoriten.Förutom avbräcken på målvaktssidan, är även Juraj Kucka och Adam Nemec frånvarande. Båda avstängda efter varningar i matchen mot Malta.Förberedelserna har skett på konstgräs i både Šamorin och Žilina. Något som en van Róbert Mak, hemmahörande i ryska Zenit , inte tror kommer att vara något problem när man gästar Litauen på lördag: "Idag spelar man ofta på detta underlag. Det är bara att vänja sig och gå för seger. Vi får se hur spelet kommer att se ut sett över 90 minuter, men jag vet att vi kommer att göra allt för att plocka med oss en vinst."Litauens kvalresa inleddes på ett klart godkänt sätt. Man inledde med en pinne mot Slovenien (i en match där man tappade 2-0 till 2-2), kryssade på bortaplan mot Skottland och vann hemma mot Malta - men därefter har det blivit två raka förluster och 0-6 i målskillnad. Nu söker man revansch hemma mot Slovakien och kan vid seger på allvar hota om andraplatsen i gruppen.Martin Dúbravka (FC Slovan Liberec)Martin Polacek (Zaglebie Lubin)Ján Novota (SK Rapid Wien)Kommentar: Tungt avbräck på målvaktsposten. Konstgräsvane Volešák, som såg ut att ta Kozáciks plats, kommer inte heller till spel. Chansen kan därmed med största sannolikhet gå till Martin Dubravka.Peter Pekarík (Hertha Berlín) Erik Sabo (Beitar)Martin Škrtel (Fenerbahce)Milan Škriniar (UC Sampdoria)Ján Durica (Trabzonspor AS)Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava)Tomáš Hubocan (Olympique Marseille)Norbert Gyömbér (FC Terek Groznyj)Kommentar: Inga konstigheter på backplatserna. Pekarík, Durica, Škrtel, Hubocan är återigen samlade och borde få starta tillsammans. Bra alternativ på bänken med Sabo och Škriniar. Saláta och Gyömbér något mer tveksamma.Stanislav Lobotka (FC Nordsjalland)Filip Kiss (FK Haugesund)Patrik Hrošovský (FC Viktoria Plzen)Ján Greguš (FC Köpenhamn)László Bénes (Borussia Mönchengladbach)Marek Hamšík (SSC Napoli)Ondrej Duda (Hertha Berlin)Róbert Mak (FC Zenit Petersburg)Albert Rusnák (Real Salt Lake City)Vladimír Weiss (Al-Gharafa SC)Matúš Bero (Trabzonspor AS)Kommentar: U21-uttagne László Benes kommer att göra A-landslagsdebut om han får chansen på lördag. En mycket intressant spelare i Borussia Mönchengladbach, som går en fin framtid tillmötes. I övrigt inga stora utropstecken på mittfältssidan. Duda är äntligen tillbaka och kan mycket väl få chansen som forward igen - precis som i fjolsommarens europamästerskap. Notera att Juraj Kucka är avstängd.Michal Duriš (FK Orenburg)Kommentar: Duriš FK Orenburg åkte ur den ryska högstaligan och 29-åringen söker nu nya vägar att gå. Hans säsong har varit allt annat än strålande och en startplats är därmed ingen självklarhet. Notera att Adam Nemec är avstängd.Konstgräs eller inte - tre poäng måste hem till oss. En tuff höst väntar med bland annat bortamatcher i England och Skottland - uppgifter som är långt ifrån omöjliga, men som kräver absoluta toppkoncentration av våra spelare. Nu går vi för tre pinnar och ger oss själva ett ännu bättre utgångsläge.Litauen – SLOVAKIENLördagen 10 juni 2017, 20:45LFF-stadion, VilniusRTVS 1, start: 20:25Michael Gräfe (GER)