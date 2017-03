2017-03-26 20:45

Malta - Slovakien



Frågetecken kring Tomás Hubocan | Foto: SITA

Inför: Malta – Slovakien

Efter över fyra månader utan någon riktig landslagsfotboll är det äntligen dags. Slovakien återupptar sin resa mot VM 2018 i Ryssland, där ytterligare ett antal hinder står i vägen. Näst ut - Malta.

– Folk tror att det här matchen kommer att bli enkel. Men så är det inte. Malta har tagit stora kliv inom fotbollen - man har blivit ett mer organiserat lag som vågar anfalla. Jag förväntar mig ingen enkel match.



Så sade förbundskaptenen Ján Kozák under en presskonferens i veckan, inför ett möte där de slovakiska fotbollsherrarna behöver tre poäng. Efter den tunga inledningen, men förlust mot England och Slovenien, ryckte laget upp sig med klara segrar mot Litauen respektive Skottland. För att hänga med i racet om en plats i nästa års världsmästerskap, är seger på Ta’ Qali-stadion på söndagsaftonen ett måste.



Det var nu över fyra månader sedan som herrlandslaget spelade. Förutom C-uppställningen under januariturnén som slutade i misär, har Ján Kozák haft god tid på sig att scouta och bevaka, men trots det är det ett relativt ordinarie och rutinerat lag som har flugit ner till Valetta. Det största utropstecknet må vara Real Salt Lake Citys, Albert Rusnák, som fanns med i truppen för första gången när laget mötte Österrike i en vänskapsmatch i mitten av november. Trots få framträdanden för MLS-klubben spås 22-åringen en fin framtid - och är rejält omtyckt av såväl ledning som fans i Seattles huvudstad.

– Jag är oerhört stolt över att ha blivit uttagen och få chansen att spelare i ett EM-kval. Att representera sitt land är sann ära. Nu hoppas jag bara att vi kan få med oss en seger, sade den forne Manchester City-talangen till tidningen Sme.



I övrigt är det, som nämnt, inga skrällar i Ján Kozáks trupp:



Målvakter: Matúš Kozácik (Viktoria Plzen), Ján Novota (Rapid Wien), Martin Dúbravka (Slovan Liberec)



Kommentar: Väntad uttagning på målvaktsposterna. Såvida inte Kozák vill testa på något nytt, lär Matúš Kozácik vakta målet även under söndagen.



Försvarare: Peter Pekarík (Hertha), Martin Škrtel (Fenerbahce), Milan Škriniar (Sampdoria), Ján Durica (Trabzonspor) , Kornel Saláta (Slovan Bratislava), Tomáš Hubocan (Marseille), Norbert Gyömbér (Terek Groznyj)



Kommentar: Eminent försvarsuttagning ånyo. Däremot saknas Ján Durica på grund av knäskada. Även vissa frågetecken kring Tomáš Hubocan. Trots det, kan vi förvänta oss en stabil backlinje, som på pappret (med all respekt för Malta), inte bör ha några större problem med motståndarlagets anfall.



Mittfältare: Jakub Holúbek (Žilina), Ján Greguš (FC Köpenhamn), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzen), Juraj Kucka (AC Milan), Filip Kiss (FK Haugesund), Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland) , Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Marek Hamšík (Napoli), Róbert Mak (Zenit St Petersburg), Vladimír Weiss (Al-Gharafa), Matúš Bero (Trabzonspor), Albert Rusnák (Real Salt Lake City)

Kommentar: På mittfältet brukar Ján Kozák kunna presentera en del nya och spännande namn. Utöver de väntade uttagningarna, finns även Filip Kiss och Albert Rusák med i laget. Två möjliga jokrar? Vladimír Weiss har vässat formen hemma i Slovan Bratislava och lär vara ett stort orosmoment i maletsiska försvaret. Även Róbert Mak kommer att bidra till spets på den andra kanten, medan Juraj Kucka och Marek Hamšík i vanliga ordning styr upp de centrala delarna. På bänken finns det oväntad god kvalité, i framför allt Erik Sabo, Patrik Hrošovský och Matúš Bero. Stanislav Lobotka skadad.



Anfallare: Michal Duriš (FK Orenburg), Adam Nemec (Dinamo Bukarest)

Kommentar: Det börjar bli näsintill tjatigt - men det slovakiska anfallet är lika svagt som tidigare. Förvisso har Adam Nemec lyckas presetera i landslaget, trots att han är en spelare som aldrig tycks få en ordinarie plats i lagen har representerar. I sin nuvarande klubb, Dinamo Bukarest, är speltiden dock kontinuerlig och på 18 ligamatcher har det blivit 8 mål. Sämre går det för Michal Duriš i ryska Orenburg, där det ännu har blivit något nätrassel.



För att vinna på Malta krävs egentligen ingenting annat än fokus. Samtidigt ska ett lag som Malta inte underskattas. Malteserna har lyckats chocka sitt motstånd förut - så sent som i november fick Slovenien "bara" med sig 0-1 från den lilla ön i söder och senaste gången repre ställdes mot laget, blev det 1-0 hemma i Žilina i en vänskapsmatch inför kvalet till EM 2016.



Jakten på en plats i nästa års världsmästerskap fortsätter. Och vi ska dit.



Veríme.

Slovensko do toho!



OMGÅNG 5 - GRUPP F (VM-KVAL 2018)

Malta – SLOVAKIEN

Datum: Söndagen 26 mars 2017, 20:45

Plats: Ta'Qali-stadion, Ta'Qali

TV - Sverige: -

TV - Slovakien: RTVS 1, start: 20:25

Domare: Ali Palabiyik (TUR)



– Samlingssida för kvalet till VM 2018 hittar du här.

0 KOMMENTARER 104 VISNINGAR 0 KOMMENTARER104 VISNINGAR LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-03-25 11:45:00 lukasclandl@gmail.comPå Twitter: @lukaslandl2017-03-25 11:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Slovakien

Slovakien

2017-03-25 11:45:00

Slovakien

2017-01-13 13:15:00

Slovakien

2017-01-09 12:30:00

Slovakien

2016-12-02 16:18:00

Slovakien

2016-11-16 17:40:00

Slovakien

2016-11-14 21:00:00

Slovakien

2016-11-12 04:00:00

Slovakien

2016-11-11 19:45:00

Slovakien

2016-11-11 00:05:00

Slovakien

2016-10-31 17:00:00

ANNONS:

Efter över fyra månader utan någon riktig landslagsfotboll är det äntligen dags. Slovakien återupptar sin resa mot VM 2018 i Ryssland, där ytterligare ett antal hinder står i vägen. Näst ut - Malta.Efter en straffmiss och insläppt mål i den första - såg det ut att kunna bli en tät kamp mot Sverige i Abu Dhabi. Istället skämde de slovakiska ligaspelarna ut sig och kördes över med tennissiffror.Januariturnén inleddes med en oväntad smäll. Efter en mycket svag inledning av matchen, föll Ján Kozáks namnfattiga lag med 3-1 i Abu Dhabi.Tuff EM-lottning för Pavel Hapals U21-landslag. Efter torsdagens lottning står det klart att slovakerna hamnar i grupp A - innehållandes bland annat Sverige.Årets sista match blev en mållöst historia. På Ernst Happel-stadion i Wien lyckades inget av lagen spräcka sitt motstånds respektive nolla, i en match där ett flertal "nya" slovaker visade stor potential.Årets sista match är här. Slovakerna är inne i en tillfällig finform och ska på Ernst Happel-stadion försöka avsluta fotbollsåret på allra bästa vis, när man med ett rejält reservbetonat lag drabbar samman med Österrike.Stabilt och storsiffrigt. Slovakien svek inte i den fjärde kvalomgången, när man körde över Litauen på hemmaplan med 4-0.Här kommer Ni att kunna läsa slovakiska fotbollsnyheter i korthet. Artikeln uppdateras varje gång en nyhet läggs upp och kommer även finnas tillgänglig under länken ''Notiser'' i vänsterspalten. Notiserna kommer inte att kunna kommenteras, då inte "artikeln" är bunden till en enskild nyhet. Frågor kan ställas i forumet eller via mail.Årets sista tävlingsmatch är här och Slovakien behöver vinna för att hänga med i toppen av kvalgrupp F.Förbundskapten Kozák har presenterat landslagets sista trupp för året 2016. En - på pappret - klart starkare sådan än senast, då bland annat Vladimír Weiss återigen finns med bland namnen efter den turbulenta sensommaren.