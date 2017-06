Slovakiskt segerjubel senast

Inför-U21: Slovakien – England

Efter den tunga premiärsegern mot Polen går slovakernas europaäventyr vidare. Näst ut; favorittippade England - ett rejält revanschsuget lag efter den svaga insatsen mot Sverige.



Slovakerna plockade den ack så viktiga premiärtrean - dessutom mot värdnationen - och har nu stort självförtroende inför vad som komma skall. På måndagen är det nämligen dags igen och denna gång ställs man mot favorittippade England. "Nu gäller det att inte sväva iväg" Three Lions och



Under söndagens presskonferens poängterade förbundskapen Pavel Hapal vikten av att vinna den första matchen i ett mästerskap - samtidigt som både tränaren själv och spelarna är överrens om att snabbt komma ner på jorden.

"Resultatet mellan Sverige och England gynnar oss, men vi har två matcher kvar att spela. Vi klev in i turneringen på bästa tänkbara sätt, men nu gäller det att ladda om och fokusera inför nästa uppgift."

Backen Martin Valjent gjorde, förutom 1-1-målet, en solid insats på sin kant och har även han en ödmjuk inställning inför måndagens kamp:

"Nu gäller det att inte sväva iväg, utan lugnt och sansat förbereda sig och tro på att lyckas även mot England. Där finns spelare från Premier League, med en väldigt hög högstakvalitet. Vi får se vad vår coach hittar på. Självklart var vår start ideal, men två mycket tuffa matcher återstår i detta gruppspel."





Pavel Hapal (t v) och Oto Brunegraf.



I och med segern och det oavgjorda resultatet mellan Sverige och England, har slovakerna ett behagligt utgångsläge. Tar man poäng mot England, samtidigt som det blir oavgjort mellan Sverige och

"Vi går självklart för seger, något som rent teoretiskt skulle ta oss till slutspel redan efter två matcher - men sker inte det, är en poäng mycket viktig och betydelsefull även den", förklarade assisterande tränaren Oto Brunegraf. Pressen på England Enligt den assisterande förbundskaptenen är samtliga i laget friska, och någon skadeproblematik ska Hapal inte behöva ha i beaktning i sin uttagning. Om laget kommer att se annorlunda ut i jämförelse med matchen i Lublin, kommer det enbart ha med taktik att göra.

"England är trots allt en lite annan motståndare än Polen. Men alla spelare är tillgängliga."



Engelsmännens kryss var något som både visade besvikelse, men även någon form av lättnad. Under den första akten i mötet med Sverige var man det bättre och mer spelförande laget, men så småningom tog Blågult över och var bara en straffspark ifrån att kamma hem alla tre poängen. Nu lär revanschlusten vara påtaglig när man kliver in i mötet med slovakerna - som varken har favoritskapet eller någon särkild press att vinna, tillskillnad från ett ständigt mediabevakat och sönderpressat England.

"Att sluta med noll poäng fanns inte på kartan, men samtidigt ville vi ha alla tre. Vi får vara nöjda med en pinne, med tanke på hur det kunde ha slutat. Nu har vi ytterligare två matcher framför oss och vi kommer att bli bättre", förklarade förbundskaptenen Adrian Boothroyd under söndagens presskonferens.



Klockan 18:00 imorgon på Kolporter Arena i Kielce är det alltså dags - och förhoppningsvis får vi se ett minst lika starkt Slovakien som senast. Pressen är på britternas sida, samtidigt som slovakerna vill visa att de blir att räkna med i årets mästerskap.



Veríme.

Slovensko do toho!



#misiapolsko





– Artikel om trupputtagningen hittar du – Samlingssida för U21-EM, med statistik, truppinfo och mycket annat, hittar du här – Artikel om trupputtagningen hittar du här Trots den iskalla duschen redan innan minuten hade hunnit slå om, visade de slovakiska falkarna att man blir att räkna med detta mästerskap. En finfin fotboll levererades och efter en välförtjänt kvittering 20 minuter senare, skulle också vändningen fullbordas mot slutskedet av matchen.Slovakerna plockade den ack så viktiga premiärtrean - dessutom mot värdnationen - och har nu stort självförtroende inför vad som komma skall. På måndagen är det nämligen dags igen och denna gång ställs man mot favorittippade England.Three Lions och Slovakien har under det senaste året blivit allt mer bekanta. Först möttes man i herrlandslagets EM-gruppspel förra sommaren, för att i kvalet efter återfinnas i samma grupp. Historiskt sett har U21-lagen bara möts en gång i tävlingssammanhang och den gången var det slovakerna som vann drabbning med 2-0 i 2000. Föga överraskande lutar dock favoritskapet åt Adrian Boothroyds lag denna gång, dels på grund av sina Premier League -spelare och dels då man har betydligt fler framträdanden i EM än sin motståndare på måndagen.Under söndagens presskonferens poängterade förbundskapen Pavel Hapal vikten av att vinna den första matchen i ett mästerskap - samtidigt som både tränaren själv och spelarna är överrens om att snabbt komma ner på jorden."Resultatet mellan Sverige och England gynnar oss, men vi har två matcher kvar att spela. Vi klev in i turneringen på bästa tänkbara sätt, men nu gäller det att ladda om och fokusera inför nästa uppgift."Backen Martin Valjent gjorde, förutom 1-1-målet, en solid insats på sin kant och har även han en ödmjuk inställning inför måndagens kamp:"Nu gäller det att inte sväva iväg, utan lugnt och sansat förbereda sig och tro på att lyckas även mot England. Där finns spelare från Premier League, med en väldigt hög högstakvalitet. Vi får se vad vår coach hittar på. Självklart var vår start ideal, men två mycket tuffa matcher återstår i detta gruppspel."I och med segern och det oavgjorda resultatet mellan Sverige och England, har slovakerna ett behagligt utgångsläge. Tar man poäng mot England, samtidigt som det blir oavgjort mellan Sverige och Polen , har man fortfarande allt i egna händer inför den tredje och sista gruppspelsmatchen. En seger mot England och oavgjort mellan Sverige och Polen - ja, då ser framtiden allt annat än mörk ut."Vi går självklart för seger, något som rent teoretiskt skulle ta oss till slutspel redan efter två matcher - men sker inte det, är en poäng mycket viktig och betydelsefull även den", förklarade assisterande tränarenEnligt den assisterande förbundskaptenen är samtliga i laget friska, och någon skadeproblematik ska Hapal inte behöva ha i beaktning i sin uttagning. Om laget kommer att se annorlunda ut i jämförelse med matchen i Lublin, kommer det enbart ha med taktik att göra."England är trots allt en lite annan motståndare än Polen. Men alla spelare är tillgängliga."Engelsmännens kryss var något som både visade besvikelse, men även någon form av lättnad. Under den första akten i mötet med Sverige var man det bättre och mer spelförande laget, men så småningom tog Blågult över och var bara en straffspark ifrån att kamma hem alla tre poängen. Nu lär revanschlusten vara påtaglig när man kliver in i mötet med slovakerna - som varken har favoritskapet eller någon särkild press att vinna, tillskillnad från ett ständigt mediabevakat och sönderpressat England."Att sluta med noll poäng fanns inte på kartan, men samtidigt ville vi ha alla tre. Vi får vara nöjda med en pinne, med tanke på hur det kunde ha slutat. Nu har vi ytterligare två matcher framför oss och vi kommer att bli bättre", förklarade förbundskaptenenunder söndagens presskonferens.Klockan 18:00 imorgon på Kolporter Arena i Kielce är det alltså dags - och förhoppningsvis får vi se ett minst lika starkt Slovakien som senast. Pressen är på britternas sida, samtidigt som slovakerna vill visa att de blir att räkna med i årets mästerskap.

0 KOMMENTARER 103 VISNINGAR 0 KOMMENTARER103 VISNINGAR LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-06-18 17:30:00 lukasclandl@gmail.comPå Twitter: @lukaslandl2017-06-18 17:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Slovakien

Slovakien

2017-06-18 17:30:00

Slovakien

2017-06-16 23:00:00

Slovakien

2017-06-13 15:30:00

Slovakien

2017-06-13 15:30:00

Slovakien

2017-06-10 23:40:00

Slovakien

2017-06-09 16:00:00

Slovakien

2017-03-26 22:55:00

Slovakien

2017-03-26 20:15:00

Slovakien

2017-03-25 11:45:00

Slovakien

2017-01-13 13:15:00

ANNONS:

Efter den tunga premiärsegern mot Polen går slovakernas europaäventyr vidare. Näst ut; favorittippade England - ett rejält revanschsuget lag efter den svaga insatsen mot Sverige.Trots mardrömsstarten - Slovakien vände och vann mot värdnationen efter imponerande insats.Det var 17 år sedan Slovakien deltog i ett europamästerskap i U21-sammanhang. Nu är det dags igen. Här är namnen som ska göra det.Slovakien kliver in i U21-EM för första gången på 17 år. Här är en samlingssida för gruppspelet samt ev. slutspel med all statistik du behöver.Tre nya pinnar plockades när Slovakien slog Litauen på lördagskvällen. Trots en sen litauisk reducering var slovakernas ledning aldrig hotad - i en match där två nyckelspelares varningar kan bli kostsamma framöver.Slutspurten av VM-kvalet inleds i Litauen - när Slovakien jagar topplacering i grupp F.Slovakien fixade tre nya pinnar i kvalet till VM 2018. På Ta'Qali-stadion på Malta var det dock allt annat än en bekväm historia, då hemmalaget bjöd på offensiv vilja och var inte allt för långt ifrån att sno åt sig en pinne.Här kommer Ni att kunna läsa slovakiska fotbollsnyheter i korthet. Artikeln uppdateras varje gång en nyhet läggs upp och kommer även finnas tillgänglig under länken ''Notiser'' i vänsterspalten. Notiserna kommer inte att kunna kommenteras, då inte "artikeln" är bunden till en enskild nyhet. Frågor kan ställas i forumet eller via mail.Efter över fyra månader utan någon riktig landslagsfotboll är det äntligen dags. Slovakien återupptar sin resa mot VM 2018 i Ryssland, där ytterligare ett antal hinder står i vägen. Näst ut - Malta.Efter en straffmiss och insläppt mål i den första - såg det ut att kunna bli en tät kamp mot Sverige i Abu Dhabi. Istället skämde de slovakiska ligaspelarna ut sig och kördes över med tennissiffror.