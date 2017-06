U21 - Inför: Slovakien – Sverige

Ödesmatch i EM-gruppspelets sista omgång. Slovakien drabbar samman med Sverige, i en match där inget av lagen har avancemang i sina egna händer.

Förbundskapten Pavel Hapal och mittfältstalangen Stanislav Lobotka

Efter vinsten mot Polen var det omvända siffror när Slovakien drabbade samma med England i måndags. Man tog ledningen och presterade återigen en god fotboll, men tappade 1-0 till 1-2 på dryga elva minuter. Något som också blev slutresultatet. Nu är man i en knivig sits, då man dels måste vinna torsdagens möte och dels hoppas på att England tappar poäng mot hemmanationen Polen.För Sverige är förutsättningarna precis de samma. Med en poäng bakom slovakerna ger ett oavgjort resultat inget avancemang från gruppen, och Håkan Ericsons manskap måste också kamma hem alla tre pinnar för att ha en chans att gå vidare. Möjligheten att sluta som turneringens bästa tvåa finns även den, men är i nuläget mindre sannolik.Trots att Blågult ses som favoriter, är slovakerna är optimistiska inför den tredje och avgörande omgången. Lagets bäste spelare såhär långt, Stanislav Lobotka, tror på ett liknande motstånd som England:"Svenskarna kommer att vilja sticka upp i snabba kontringar. De har väldigt kvicka spelare och ett välfungerande försvar, och vi måste därför vara extra noggranna i början av varje halvlek. Om vi presterar en ansvarsfull insats, visar hjärta och ger 100%, kan det här bli riktigt bra", sade mittfältaren till tidningen SME.Lobotka, som blev matchens spelare mot Polen, har bevakats hårt av scouter under turneringen - och kan mycket väl byta upp sig från danska FC Nordsjælland efter sommaren. Nu är dock fokuset fullt inställt på torsdagens ödesmatch:"Det är självklart roligt, men nu koncentrerar jag mig på matchen mot Sverige. De klubbar som är intresserade nu, kanske inte kommer att vara det efter matchen imorgon."Slovakien har mött Blågult två gånger tidigare. Bägge gångerna var det i kvalet till mästerskapet 2002. I Bratislava slutade mötet oavgjort efter att Pavol Sedlák och Mikael Dorsin gjort varsitt mål - och i Enköping slutade returen hela 4-0 till svenskarna, där Zlatan Ibrahimovic , Kim Källström och Pontus Farnerud skrivit in sig i målprotokollet. Nu är det dock andra tider, där framför allt slovakerna kanske har sitt bästa lag någonsin.Och vad det gäller svenskarnas styrka säger den slovakiske förbundskapten Pavel Hapal såhär:"Det här laget är mer kompakt och bättre än det som gick hela vägen för två år sedan", inledde Hapal under dagens presskonferens och forsatte: "Det kommer att bli en tight match, misstag och marginaler kommer att bli avgörande. Precis så blev fallet i matchen mot England. Vi spelar en offensiv fotboll och misstag som ledde till kontringar blev förödande. Detta måste vi verkligen se upp med."Enligt läkarteamet ska det inte finnas några skador i den slovakiska truppen, men förbundskaptenen avslöjande i vanlig ordning inte om det blir några förändringar i laguppställningen. I de blågula lägret lär Simon Tibbling inte komma till spel, och vissa frågetecken finns också kring Kalmar FF:s Melker Hallberg.Bäggen nationernas supportrar har skapat påtaglig stämning under turneringen - och torsdagen i Lublin lär inte bli något undantag. Och spelar sokolici som man gjorde i matchen mot Polen och delar av mötet med England, kommer förhoppningsvis det slovakiska jublet att ta över på Lublins gator - denna gång.