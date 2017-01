Januariturnén: Förlust mot Uganda

Januariturnén inleddes med en oväntad smäll. Efter en mycket svag inledning av matchen, föll Ján Kozáks namnfattiga lag med 3-1 i Abu Dhabi.

När förbundskapten Ján Kozák presenterade sin trupp till januariturnén på den arabaiska halvön, var det inte många namn som kändes igen. Utöver ett fåtal som gjort mindre väsen av sig i den inhemska ligan och som således varit aktuella för landslaget förut, var det annars ett helt nytt manskap som samlades i Abu Dhabi för att i en miniturnering drabba samman med Sverige och Uganda.På söndagseftermiddagen stod de sistnämnda som motstånd. På en arena, där vuvuzelans förakt inte tycks ha gjort sig påmind, ställdes ett C-lovakien mot ett Uganda, som är inne i sina sista förberedelser inför de stundande afrikanska mästerskapen. Den ende icke-debutanten, som också fick vara kvar på planen under samtliga 90 minuter, var mittfältaren Jakúb Holúbek. Trencín-sonen, nu i Žilina, fick chansen för första gången i Ján Kozáks lag under hösten, när förbundskaptenen ville ha in fler "medelnamn" i 25-årsåldern. Holúbek har sedan dess gjort en klart godkänd insats och var, tillsammans med Tomáš Malec, den mest namnkunnige spelaren på planen under söndagen.Mötet i Abu Dhabi inleddes med ett högt tempo från de rödklädda ugandierna. Redan i matchens femte minut spräcktes nollan, när Moses Oloya efter ett skickligt, tekniskt nummer lirkade in ett skott bakom Michal Šulla. Žilina-keepern skulle få en mardrömsstart, då det bara tio minuter senare var dags igen. Efter smärre kalabalik i straffområdet tryckte Farouk Miya slutligen in en boll som den slovakiske målvakten var chanslös på.De blåklädda slovakerna hade det tufft mot de afrikanska kontringarna. Försvaret var allt annat än solitt, som vi tidigare har varit bortskämda med, och framåt var det inte heller något att skriva hem om. Uganda gick in i halvtidsvilan med ett bekväm tvåmålledning., inledde förbundskapten Kozák på presskonferensen.I den andra skulle det gå något bättre. Efter vissa byten, som skapade mer stabilitet och fart över planen, kom också reduceringsbollen cirka tio minuter in i halvleken. Efter att målvakten Robert Odongkara hamnat fel i efterdyningarna av ett inlägg, snappade Denis Vavra åt sig bollen och hittade luckan i röran av spelare i straffområdet. Slovakerna fick mer energi och blev också stabilare bakåt efter sitt reduceringsmål - samtidigt som man tog över matchen mer och mer. Kvalificerade målchanser skapades åt bägge håll, men någon kvittering skulle inte komma - då istället de rödklädda kunde sätta spiken i kistan. Geofrey Massa nickade in en boll efter ett fint inlägg från mitten och hans Uganda kunde fira in en välförtjänt seger.Vad det gäller att betygsätta sina spelare, är Kozák ödmjuk.