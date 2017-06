Chrien förste U21-slovaken att byta klubb denna sommar | Foto: TASR

OFFICIELLT: Chrien klar för Benfica

Slovakiske U21-landslagsmannen klar för den portugisiska giganten - skriver på femårsavtal.





Under torsdagskvällen blev det nämligen klart att Martin Chrien är klar för den portugisiska storklubben

"Jag har flera gånger visat vad jag går för. Men det har väl de i Plzen inte noterat. Vi får se hur min framtid ser ut."



Efter det fina mästerskapet, lär Chrien säkerligen inte bli den ende ur truppen att byta klubb under sommaren. I veckan avslöjade Sampdorias president att Milan Škriniar är klar för Inter och mycket talar för att även Stanislav Lobotka lämnar danska Nordsjälland. Hans mål mot England och Sverige fick scouterna att titta upp bakom sina mörka solglasögon. 21-årige Banská Bystrica-sonen, Martin Chrien, blev slovakernas bäste poängplockade under det gångna U21-Europamästerskapet i Polen - och har nu blivit den officiellt första ur truppen att byta klubb.Under torsdagskvällen blev det nämligen klart att Martin Chrien är klar för den portugisiska storklubben Benfica . Detta bekräftar Águias på sin officiella hemsida. Mittfältaren lämnar tjeckiska Viktoria Plzen efter nästan exakt tre år och skriver nu på ett femårskontrakt med de regerande Primeira Liga-mästarna. Bara dagar innan flytten offentliggjordes, sade Chrien såhär till tidningen SME.Efter det fina mästerskapet, lär Chrien säkerligen inte bli den ende ur truppen att byta klubb under sommaren. I veckan avslöjade Sampdorias president att Milan Škriniar är klar för Inter och mycket talar för att även Stanislav Lobotka lämnar danska Nordsjälland.

LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-06-30 00:37:00

Slovakiske U21-landslagsmannen klar för den portugisiska giganten - skriver på femårsavtal.