Samlingssida: U21-EM 2017

Slovakien kliver in i U21-EM för första gången på 17 år. Här är en samlingssida för gruppspelet samt ev. slutspel med all statistik du behöver.

– Artikel om trupputtagningen hittar du här



ÖVERSIKT - EM I POLEN 2017 16/6 20:45 CET Polen – Slovakien X - X Lublin 19/6 18:00 CET Slovakien – England X - X Kielce 22/6 20:45 CET Slovakien – Sverige X - X Lublin

TABELL - GRUPP A # Team P W D L G C Dif P 1. England 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Slovakien 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 -------- = Slutspel

-------- = Chans på slutspel beroende på ranking

-------- = Missar slutspel



MATCHER - GRUPP A

12/6 - 20:45 (Gruppspel) Polen – Slovakien X - X (X - X)

Polen (X-X-X):



Slovakien (X-X-X):



Arena: Lublin Stadium, Lublin

Publik: TBD

Domare: TBA



[ Införrapport ] - [ Matchrapport ]



19/6 - 18:00 (Gruppspel) Slovakien – England X - X (X - X)

Slovakien (X-X-X):



England: (X-X-X):



Arena: Kielce Stadium, Kielce

Publik: TBD

Domare: TBA



[ Införrapport ] - [ Matchrapport ]



22/6 - 20:45 (Gruppspel) Slovakien – Sverige X - X (X - X)

Slovakien (X-X-X)



Sverige (X-X-X)



Arena: Lublin Stadium, Lublin

Publik: TBD

Domare: TBA



[ Införrapport ] - [ Matchrapport ]

SKYTTELIGA ASSISTLIGA VARNINGAR UTVISNINGAR TRUPPEN MÅLVAKTER

Adrián Chovan

Adam Jakubech

Marek Rodák



FÖRSVARARE

Lukáš Skovajsa

Tomáš Huk

Lubomír Šatka

Denis Vavro

Róbert Mazán

Branislav Ninaj

Martin Valjent

Milan Škriniar



MITTFÄLTARE

Nicolas Špalek

Miroslav Kácer

Martin Chrien

Jaroslav Mihalík

Lukáš Haraslín

Stanislav Lobotka

Matúš Bero

Albert Rusnák

László Bénes



ANFALLARE

Pavol Šafranko

Adam Zrelák

Tomáš Vestenický



Förbundskapten:

Pavel Hapal STÄLLET (TBA) Polen (X-X-X):Slovakien (X-X-X):Lublin Stadium, LublinTBDTBASlovakien (X-X-X):England: (X-X-X):Kielce Stadium, KielceTBDTBASlovakien (X-X-X)Sverige (X-X-X)Lublin Stadium, LublinTBDTBA

0 KOMMENTARER 172 VISNINGAR 0 KOMMENTARER172 VISNINGAR LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-06-13 15:30:00 lukasclandl@gmail.comPå Twitter: @lukaslandl2017-06-13 15:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Slovakien

Slovakien

2017-06-13 15:30:00

Slovakien

2017-06-13 15:30:00

Slovakien

2017-06-10 23:40:00

Slovakien

2017-06-09 16:00:00

Slovakien

2017-03-26 22:55:00

Slovakien

2017-03-26 20:15:00

Slovakien

2017-03-25 11:45:00

Slovakien

2017-01-13 13:15:00

Slovakien

2017-01-09 12:30:00

Slovakien

2016-12-02 16:18:00

ANNONS:

Det var 17 år sedan Slovakien deltog i ett europamästerskap i U21-sammanhang. Nu är det dags igen. Här är namnen som ska göra det.Slovakien kliver in i U21-EM för första gången på 17 år. Här är en samlingssida för gruppspelet samt ev. slutspel med all statistik du behöver.Tre nya pinnar plockades när Slovakien slog Litauen på lördagskvällen. Trots en sen litauisk reducering var slovakernas ledning aldrig hotad - i en match där två nyckelspelares varningar kan bli kostsamma framöver.Slutspurten av VM-kvalet inleds i Litauen - när Slovakien jagar topplacering i grupp F.Slovakien fixade tre nya pinnar i kvalet till VM 2018. På Ta'Qali-stadion på Malta var det dock allt annat än en bekväm historia, då hemmalaget bjöd på offensiv vilja och var inte allt för långt ifrån att sno åt sig en pinne.Här kommer Ni att kunna läsa slovakiska fotbollsnyheter i korthet. Artikeln uppdateras varje gång en nyhet läggs upp och kommer även finnas tillgänglig under länken ''Notiser'' i vänsterspalten. Notiserna kommer inte att kunna kommenteras, då inte "artikeln" är bunden till en enskild nyhet. Frågor kan ställas i forumet eller via mail.Efter över fyra månader utan någon riktig landslagsfotboll är det äntligen dags. Slovakien återupptar sin resa mot VM 2018 i Ryssland, där ytterligare ett antal hinder står i vägen. Näst ut - Malta.Efter en straffmiss och insläppt mål i den första - såg det ut att kunna bli en tät kamp mot Sverige i Abu Dhabi. Istället skämde de slovakiska ligaspelarna ut sig och kördes över med tennissiffror.Januariturnén inleddes med en oväntad smäll. Efter en mycket svag inledning av matchen, föll Ján Kozáks namnfattiga lag med 3-1 i Abu Dhabi.Tuff EM-lottning för Pavel Hapals U21-landslag. Efter torsdagens lottning står det klart att slovakerna hamnar i grupp A - innehållandes bland annat Sverige.