Seger med bitter eftersmak

Tre nya pinnar plockades när Slovakien slog Litauen på lördagskvällen. Trots en sen litauisk reducering var slovakernas ledning aldrig hotad - i en match där två nyckelspelares varningar kan bli kostsamma framöver.

Chlapci, dakujeme.

Veríme.

Slovensko do toho!

Slovakien åkte till Litauen med ett nästintill hundraprocentigt lag. Förutom skadorna på målvaktsfronten samt avstängningarna på Juraj Kucka och Adam Nemec , var det en välsvetsad grupp som skulle ställas mot en obekväm nästjumbo med revanschlust och en konstgräsmatta som underlag.Gästerna kom ut svagt och det var hemmalaget som skapade flest farligheter i inledningen. Trots att "sokoli" under landslagsamlingen tränat på konstgräs fullt ut, var man inte riktigt bekvämt med underlaget - något som gjorde att litauerna såg sin chans och skapade ett par chanser mot Martin Dubravkas mål. Två avslut som gick precis utanför stolparna kunde ha resulterat i en rejäl kalldusch för de blåklädda - men istället ryckte man upp sig och tog sakta över kommandot. Dryga halvtimmen in i den första akten skulle gästerna, genom en fin aktion av Marek Hamšík, öppna målskyttet på LFF-stadion. Hamšík gjorde bort sina backar innan han hittade in till Vladimír Weiss i straffområdet, som inte gjorde några misstag när han dunkade in bollen i borte hörnet. Innan pausvilan var ett faktum drog Martin Škrtel på sig en varning, vilket gör att lagkaptenen blir avstängd i den viktiga matchen mot Slovenien i september.Slovakerna hade tänt till och var nu det bättre laget. De gulklädda blev allt mer frustrerade och drog på sig frisparkar, vilket i slutändan skulle leda till att gästerna utökade i matchens 58:e minut. Från position strax utanför straffområdet tog Marek Hamšík hand om en frispark, som han vackert skruvade in i det högra krysset.Viktigt 2-0-mål som gav Hamšík och resten av laget ett visst andrum, speciellt då litauerna inte riktigt skapade några större farligheter. Just när matchen såg ut att bli en bekväm segerhistoria för Ján Kozáks manskap, låg Ján Durica bakom en förseelse strax utanför straffområdet. Förutom frisparken straffades Trabzonspor-backen med en varning, som nu gör att även han missar Slovenien-mötet i Trnava. Frisparken spräckte Martin Dubravkas nolla, efter att den först tagit i ribban och sedan hittat ner till en helt ren Arvydas Novikovas - som från mållinjen och med öppet mål inte kunde missa.Någon vidare spänning blev det dock aldrig och slovakerna plockade en tung trea i Vilnius. Detta innebär att man fortfarande har häng på England, som i en riktig kaosmatch räddade till sig en pinne borta mot Skottland . Poängskillnaden upp till Three Lions är nu två poäng, medan Slovenien - som föga överraskande vann hemma mot Malta - ligger en poäng bakom slovakerna. Nästa möte, hemma mot just slovenerna i Trnava, är därmed av yttersta vikt, där nu Kozák dock får klara sig utan sina mittbacksklippor i Durica och Škrtel.