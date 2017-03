2017-03-26 20:45

Malta - Slovakien

1-3



Vladimír Weiss öppnade mötet med ett drömmål

Seger på Malta - till slut

Slovakien fixade tre nya pinnar i kvalet till VM 2018. På Ta'Qali-stadion på Malta var det dock allt annat än en bekväm historia, då hemmalaget bjöd på offensiv vilja och var inte allt för långt ifrån att sno åt sig en pinne.

Malta-Slovakien Andrew Hogg

Cain Attard

Zach Muscat

Sam Magri

Ryan Camilleri

Joseph Zerafa

Luke Gambin

Gareth Sciberras

Paul Fenech

Jean Paul Farrugia

Andre Schembri



Avbytare

Clifford Baldacchino

Henry Bonello

Jacob Borg

Ryan Fenech

Bjorn Kristensen

Michael Mifsud

Luke Montebello

Matus Kozacik

Peter Pekarik

Martin Skrtel

Milan Skriniar

Tomas Hubocan

Patrik Hrosovsky

Robert Mak

Juraj Kucka

Jan Gregus

Vladimir Weiss

Adam Nemec



Avbytare

Matus Bero

Martin Dubravka

Michal Duris

Norbert Gyomber

Marek Hamsik

Jakub Holubek

Filip Kiss



När Slovakien drabbade samman med Malta på söndagsaftonen, var favoritskapet föga överraskande klart på Slovakiens sida. Ett favoritskap de också verkade nå upp till tämligen omgående, då ledningsbollen skulle sitta i nät redan efter två minuter.Vladimír Weiss gjorde sin fina teknik och spelsinne återigen till känna, när han vek in i planen, gjorde en enkel vrickning och skickade en perfekt skruvad boll i nät via ribban (extern länk). Helt otagbart för Andrew Hogg i det maltesiska målet - och Slovakien såg ut att återigen göra en sådan där perfekt match som när man ställdes mot Litauen och Skottland tidigare under kvalet.Men dryga tio minuter senare var det utjämnat. Milan Škriniar tog ett av sina sämre beslut i karriären, när han skickade en alldeles för lös boll mot Matúš Kozácik i hemmamålet, vilket gav Jean Paul Farrugia friläge och 1-1 på matchtavlan.De slovakiska spelarna blev aningen frusterade efter baklängesmålet, men fortsatte sen att sätta fart mot den maltesiska bussen. Just när halvleken såg ut att förbli oavgjord klev Ján Greguš fram och satte sitt första mål i landslagsdressen. Likt Viktor Pecovský mot Bosnien 2013, skickade FC Köpenhamn-mittfältaren iväg ett lågt skott, som så småningom infann sig i nätmaskorna bakom Hogg. Ett skott som inte såg helt otagbart ut, men likväl var det 2-1 för Ján Kozáks manskap. Framspelningen? Vem, om inte Vladimír Weiss.Den andra halvleken fortsattes att domineras av Slovakien. Redan efter bara några minuter hade Adam Nemec en nick i ribban och det kändes som en tidsfråga innan gästerna skulle stänga igen. Men det rödklädda hemmalaget var inte helt ofarligt i sina offensiva räder. Framför allt var det målskytten Farrugia som hade goda intentioner och i den 79:e matchminuten bröt han sig igenom. Efter att Kozácik "tjuvat" och misstajmat en utrusning snappade det forna Sparak Trnava-lånet åt sig bollen och rullade in den i öppet mål - ett mål som dock dömdes bort. Domare Ali Palabiyik såg hur Farrugia tagit ner bollen med handen innan han skickade in bollen i nät och hans andra varning (den första efter filmning) var ett faktum. 25-åringen gick från den store maltesiska hjälten, till att bli utvisad.Utvisningen skapade ett visst lugn i det slovakiska laget, som bara minuter senare kunde punktera tillställningen. Marek Hamšík, som byttes in istället för Róbert Mak i början av andra halvlek, serverade en perfekt djupledsboll till Adam Nemec, som kunde hitta luckan och sätta 3-1 för slovakerna. Istället för ett fjärde slovakiskt mål som hängde i luften, skulle även Slovakien få en målskytt utvisad. Efter en inläggssituation i slutminuterna slog Adam Nemec till sin medspelare med knytnäven, vilket gav honom en andra varning. Tilltaget var säkerligen inte oprovocerat, men likväl ful och framför allt onödig.I en match som i stora delar av den andra halvleken var onödigt spännande, plockade Slovakien slutligen tre viktiga poäng. Och för tredje matchen i rad lyckades man dessutom hitta nät minst tre gånger, och för tredje matchen i rad skrev Adam Nemec in sig i målprotokollet.Nu har man tagit över andraplatsen i gruppen - efter Skottlands sena avgörande mot Slovenien - en andraplats som man förhoppningsvis kan behålla för resten av gruppspelet. Allt annat är en bonus.Slovakien fixade tre nya pinnar i kvalet till VM 2018. På Ta'Qali-stadion på Malta var det dock allt annat än en bekväm historia, då hemmalaget bjöd på offensiv vilja och var inte allt för långt ifrån att sno åt sig en pinne.Här kommer Ni att kunna läsa slovakiska fotbollsnyheter i korthet. Artikeln uppdateras varje gång en nyhet läggs upp och kommer även finnas tillgänglig under länken ''Notiser'' i vänsterspalten. Notiserna kommer inte att kunna kommenteras, då inte "artikeln" är bunden till en enskild nyhet. Frågor kan ställas i forumet eller via mail.Efter över fyra månader utan någon riktig landslagsfotboll är det äntligen dags. Slovakien återupptar sin resa mot VM 2018 i Ryssland, där ytterligare ett antal hinder står i vägen. Näst ut - Malta.Efter en straffmiss och insläppt mål i den första - såg det ut att kunna bli en tät kamp mot Sverige i Abu Dhabi. Istället skämde de slovakiska ligaspelarna ut sig och kördes över med tennissiffror.Januariturnén inleddes med en oväntad smäll. Efter en mycket svag inledning av matchen, föll Ján Kozáks namnfattiga lag med 3-1 i Abu Dhabi.Tuff EM-lottning för Pavel Hapals U21-landslag. Efter torsdagens lottning står det klart att slovakerna hamnar i grupp A - innehållandes bland annat Sverige.Årets sista match blev en mållöst historia. På Ernst Happel-stadion i Wien lyckades inget av lagen spräcka sitt motstånds respektive nolla, i en match där ett flertal "nya" slovaker visade stor potential.Årets sista match är här. Slovakerna är inne i en tillfällig finform och ska på Ernst Happel-stadion försöka avsluta fotbollsåret på allra bästa vis, när man med ett rejält reservbetonat lag drabbar samman med Österrike.Stabilt och storsiffrigt. Slovakien svek inte i den fjärde kvalomgången, när man körde över Litauen på hemmaplan med 4-0.Årets sista tävlingsmatch är här och Slovakien behöver vinna för att hänga med i toppen av kvalgrupp F.