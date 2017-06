Slovakien tog tre tunga poäng i EM-premiären.

U21: Slovakien imponerade och tystade värdnationen

Trots mardrömsstarten - Slovakien vände och vann mot värdnationen efter imponerande insats.





EM-äventyret inleddes dock på värsta tänkbara sätt för slovakerna. Redan i matchens första anfall - innan minuten ens hunnit passera - skulle hemmanationen få jubla. Polackarna vann boll på mittplan och i en snabb kontring hamnade man ute på högerkanten. Därifrån hittade Przemyslaw Frankowski med ett fint inlägg till Mariusz Stepinski, som från nära håll nickade in 1-0 bakom Adrian Chovan.

Den tidiga kallduschen verkade dock röra slovakerna i ryggen. Från hemmalagets tidiga ledning var det



De blåklädda preseterade en snabb och kreativ fotboll. Ständigt skapade man oro i det polska försvaret och det tycktes inte vara långt ifrån ett ledningsmål för slovakisk del. Närmast var först Adam Zrelák när han högg på en retur som styrdes bort i sista stund av Wrabel - och sedan när Albert Rusnák laddade med en kanon som även den slogs undan till en hörna. Första 45 tillhörde helt klart slovakerna, medan hemmanationen behövde en rejäl uppryckning inför akt nummer två.



Likt i inledningen av den första, skulle polackerna skapa ett bra läge direkt i den andra. Przemyslaw Frankowski jobbade till sig ett friläge mot Adrian Chovan, men Trencín-keepern lät sig inte överlistas och räddade ut bollen över kortlinjen. Halvleken var nu betydligt jämnare, där båda lagen skapade farliga möjligheter. I matchens 67:e minut uppstod rejäl kalabalik i det polska straffområdet, där Albert Rusnák fick flera chanser att från nära hålla trycka in ett ledningsmål. Något senare fick hemmalagets

Sett över 90 minuter tycktes Slovakien vara det vassare och mer spelförande laget - och i matchens 78:e minut skulle man också se till att fullborda sin vändning. Matúš Bero jobbade till sig ett friläge som till slut sumpade, men istället roffade precis inbytte Pavol Šafranko åt sig bollen och rullade in 1-2 bakom hemmalagets målvakt.



Slovakien hade fullbordat sin vändning, men glädjen höll på att bli kortvarig. I efterföljande polskt anfall lyftes bollen in i straffområdet och

Pawel Dawidowiczs nick såg ut att leta sig in i nätmaskorna. Men med en parad och reflexer av absoluta världsklass, räddade Adrian Chovan och såg till att den slovakiska ledningen höll i sig. Polackerna kom aldrig närmare och skapade inte någon vidare slutforcering, och istället fick Pavel Hapal och hans Slovakien glädjas åt tre poäng.



En fantastisk insats av de unga slovakerna, där framför allt Stanislav Lobotka gjorde en mycket god insats. Hans kyla och lugn bidrog till en hel del stabilitet på mittfältet matchen igenom, vilken var en huvudfaktor till de tre blytunga slovakiska poängen. Nu väntar England på måndag i Kielce - en match som vid förlust mot Polen ikväll, hade varit av direkt avgörande karaktär.



Chlapci, dakujeme.

Veríme.

Slovensko do toho!



#misiapolsko



LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-06-16 23:00:00

