U21-EM: Pavel Hapals trupp

Det var 17 år sedan Slovakien deltog i ett europamästerskap i U21-sammanhang. Nu är det dags igen. Här är namnen som ska göra det.





Efter att ha kammat hem kvalgruppen innehållandes

Denna generations upplaga har, likt den runt 2000-talet, ett gäng mycket spännande namn. Spelare somLászló Bénes, Milan Škriniar och Adam Zrelák är några av de mer namnkunniga pjäserna i det slovakiska laget som även förra kvalet var mycket nära att ta sig vidare. Efter en



Nu är dock revanschen utkrävd och ett nytt mästerskap väntar runt hörnet. Slovakerna har hamnat i en tuff grupp tillsammans med värdnationen Polen, regerande mästarna Sverige samt ständigt oundvikliga England. Premiären spelas mot värdnationen i Lublin - en match som sålde slut på bara några minuter.



Oddsen rankar Tyskland, Portugal och Spanien som favoriter att vinna turneringen. Slovakien är - föga överraskande - i botten av listan över potentiella vinnare, men kan på förhand vara ett underskattat motstånd. Förbundskapten Pavel Hapal har under de senaste åren byggt upp ett starkt kollektiv som har lyckats väl i kvalsammanhang - samtidigt som man aldrig har testats i den finaste av finrummen. Ett stort avbräck som säkerligen skulle har höjt den unga slovakiska truppen, är Hertha Berlins Ondrej Duda. Den tyska huvudstadsklubben ville inte släppa sin mittfältstalang till mästerskapet, något som har varit ett återkommande faktum i turneringen. Manchester United släppte inte Marcus Rashford och Napolis polske stjärna Arkadiusz Milik kommer heller inte att finnas tillgänglig.

"Vi var och hälsade på Ondrej (Duda). Han ville väldigt gärna representera sitt landslag, men får nu heja på oss hemifrån. Förvisso var han aldrig med under kvalspelet, men vi ville ha med honom till Polen i vilket fall. Självklart förstår jag Herthas beslut. Däremot kan man tycka att en sådan här tillställning borde finnas med i FIFA:s kalender, vilket skulle innebära att klubbarna blir tvungna att släppa sina spelare", sade förbundskaptenen Hapal i en intervju med tidningen SME under förra veckan.



Slovakiska truppen till U21-EM i Polen



Målvakter:

Adrián Chovan, AS Trencín (SVK)

Adam Jakubech, FC Spartak Trnava (SVK)

Marek Rodák, Fulham FC (ENG)



Försvarare:

Lukáš Skovajsa, AS Trencín (SVK)

Tomáš Huk, FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

Lubomír Šatka, FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

Denis Vavro, MŠK Žilina (SVK)

Róbert Mazán, MŠK Žilina (SVK)

Branislav Ninaj, Sporting Lokeren (BEL)

Martin Valjent, Ternana Calcio (ITA)

Milan Škriniar, UC Sampdoria (SVK)



Mittfältare:

Nicolas Špalek, MŠK Žilina (SVK)

Jakub Hromada, Viktoria Plzen (CZE) +

Miroslav Kácer, MŠK Žilina (SVK)

Martin Chrien, Viktoria Plzen (CZE)

Jaroslav Mihalík, Cracovia (POL)

Lukáš Haraslín, Lechia Gdansk (POL)

Stanislav Lobotka, FC Nordsjaelland (DEN)

Matúš Bero, Trabzonspor (TUR)

Albert Rusnák, Real Salt Lake (USA)

László Bénes, Borussia Mönchengladbach (GER) Anfallare:

Pavol Šafranko, FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

Adam Zrelák, FK Jablonec (CZE)

Tomáš Vestenický, Cracovia (POL)



Förbundskapten:

Pavel Hapal



På fredagen den 16:e juni kliver slovakerna in i turneringen. Första motståndet blir värdnationen Polen, inför fullsatta läktare i Lublin. En införrapport kommer på torsdagen.



Nästa generations slovaker kliver in i nationens blott andra turnering någonsin. Att de redan är där är en stor bedrift i sig, men vi tror på att vårt lag gör sin bästa tänkbara insats - och förhoppningsvis lyckas chocka delar av fotbollseuropa.



Veríme.

Slovensko do toho!



