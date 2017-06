Slovakiens förbundskapten i tårar när han mötte pressen

U21: Hapal i tårar "Det är en skam för fotbollen"

Den slovakiske förbundskaptenen känslofylld under presskonferensen - skickade en rejäl känga till Italien och Tyskland.



På presskonferensen efteråt, var det en mycket upprörd Pavel Hapal som mötte reportrarna.

"Jag är självklart besviken som alla andra. Nu har jag en del saker jag vill få ur mig. Jag säger det nu, då jag är sprängfylld av känslor" , inledde Hapal presskonferensen.



"Med all respekt för Spanien och England, kommer jag inte att följa detta mästerskap mer. Det som Italien och Tyskland visade idag är en stor, stor skam för fotbollen på denna nivå. Jag hoppas att England och Spanien spelar final -den kommer jag isåfall att titta på. Samtidigt vill jag tacka alla som har varit med på den här resan. Det är tråkigt att behöva sig hejdå nu, många av dem har gjort sina sista framträdanden i det här laget."



Tyskarna hade i princip säkrat avancemanget inför kvällens match, och hade till och med råd att förlora med uddamålet. Precis så blev alltså fallet. I den 30:e minuten skänkte man bort bollen vid eget straffområde och gav italienarna fri väg att göra 1-0. Målet stod sig matchen igenom och det var stundtals gåfotboll den besvikna och tydligt upprörda publiken fick bevittna.

"Någon borde självklart att se över detta. Det är inte fairplay att spela på att förlora en match - det hör inte till fotbollen, eller tycker ni det? Det borde att ses över, framför allt en sådan här stor fotbollsnation som Tyskland ska inte kunna göra såhär."







Se presskonferensen Västtyskland var i VM 1982 inblandad i det som senare kom att kallas "The disgrace of Gijón" - där både Västtyskland och Österrike skulle gå vidare, om de förstnämnda vann matchen med 1 eller 2 mål. Så blev också fallet och de båda nationerna misstänktes för match-fixing. Läs mer (extern källa).

