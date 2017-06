Slovakiska U21-landslaget är ute ur EM | Foto: TASR

U21: Slovakien föll på målsnöret - ute ur turneringen

Efter det portugisiska uttåget på fredagen, var chanserna att nå en välförtjänt semfinalplats för slovakerna stora. Men lördagens drabbningar i grupp C ville annat - och istället blev det Tyskland som tog platsen som turneringens bästa tvåa.





Tyskland inledde förvisso bäst och hade ett mål bortdömt för offside - något som reprisbilderna senare visade var ett felaktigt beslut. Italien bjöds sedan på ett gratisläge av det tyska försvaret och 1-0 kom och stod sig genom hela matchen. Tyskarna gjorde en insats som inte ens en mor kan vara stolt över.



Sämsta tänkbara resultat för slovakerna, då samtidigt tjeckerna, efter sin fina 3-1-vinst mot Italien, låg under mot Danmark. Ett tjeckiskt, italienskt eller tyskt mål hade givit sokoloci den välförtjänta platsen i semfinalspelet - men i stället gick den till Tyskland, som hade ett mål bättre målskillnad.



Det slovakiska U21-landslaget klev in i turneringen som en outsider i grupp A. Trots ett bra kval och en stark generation spelare, låg man i skuggan av favorittippade England, regerande mästarna Sverige och hemmanationen Polen. Men efter tre spelade matcher, visade man att man var gruppens kanske bästa lag - trots att man hamnade bakom gruppvinnande och allt annat än imponerande England.



Den bortdribblade bollen på mittplan mot England, Pavol Šafrankos missade 4-0-läge mot Sverige eller det felaktigt bortdömda tyska målet ikväll. Små marginaler är avgörande och innebär nu, att



Fotbollen är inte rättvis. Men det är ju sen gammalt.



Chlapci, dakujeme.

Slovensko do toho!



#misiapolsko



