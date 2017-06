U21: Slovakien utklassade Sverige

Slovakien tog en komfortabel och kassaskåpssäker seger i "ödesmatchen" mot Sverige. Trots 3-0-viktorian blir det ingen gruppsseger för slovakerna, då England i parallelmatchen mot Polen vann med samma siffror.

Chlapci, dakujeme.

Veríme.

Slovensko do toho!



#misiapolsko

– Samlingssida för U21-EM, med statistik, truppinfo och mycket annat, hittar du här

Förutsättningarna får de båda lagen i Lublin var glasklara - endast en seger kan ta laget till en eventuell semifinal, samtidigt som England tappar poäng mot hemmanationen.Men riktigt så blev inte fallet. Slovakien klev visserligen ut och körde över sitt svenska motstånd. I den första halvleken tokdominerade de blåklädda, som på ett finurligt och spelskickligt sätt tog sig ur situationerna, hade ett galant passningsspel - och framför allt, hade siktet inställt på mål. Redan efter fem minuters spel rasslade det i nätet bakom Anton Cajtoft, när ett inlägg nådde Martin Chriens hjässa och slutligen satt i nät.Slovakerna drog aldrig ner på tempot, utan fortsatte att prestera den imponerande fotboll man har gjort genom stora delar av mästerskapet. 20 minuter senare kom nämligen 2-0, efter att ett par snabba passningar öppnade upp en jätteyta på den svenska planhalvan. Viss kalabalik i straffområdet senare, satte till slut Jaroslav Mihalík bollen i nät och Slovakien hade givit sig själva ett mycket gott utgångsläge. Svenskarna verkade inte ha någon energi för att skapa något framåt, samtidigt som sokoloci var på spelhumör och kunde ha utökat siffrorna ytterligare. Adrián Chovan i det slovakiska målet var dock inte helt sysslolös under de första 45, och fick bjuda på en fin räddning. Pawel Cibicki bröt sig in i straffområdet och avslutade ett lågt inlägg intill den främre stolpen som Trencín-keepern läste. Matúš Bero hade i slutminuterna en nick som slickade den borte stolpen, men tvåmålsledningen stod sig halvleken ut.I den andra hade svenskarna inget att förlora och gjorde två byten. Till en början kom ingen vidare forcering och istället hade de blåklädda återigen ett stort spelövertag. Det dröjde drygt halvvägs in i halvleken innan svenskarna ökade tempot, medan Pavel Hapals lag blev aningen mer passivt. Då började också fler kvalicierade anfall att bildas, där framför allt Carlos Strandberg var svenskarnas mest aktive spelare framåt.Något mål blev det inte dock inte bakom Adrián Chovan, som istället fick se sitt lag äntligen sätta det tredje. Lubomir Šatka tvekade inte en sekund när han fick en kort väggpassning av Matúš Bero - och hans skott satt distinkt bakom en chanslös Cajtoft.Segern var mer eller mindre redan i hamn, men det var då som de gulklädda började att skapa som mest. Inom loppet av några minuter blev det rejält oroligt vid det slovakiska målet - framför allt när Carlos Strandberg höll sig framme. En solitt försvar och en Chovan i kalasform hindrade dock från några mål bakåt och det slovakiska laget kunde slutligen kamma hem en bergssäker 3-0-seger.I slutminuterna i Lublin var Pavol Šafranko bara någon centimeter från att sätta fyran i nät - ett läge som kan komma att bli avgörande framöver. Trots segern blev det nämligen ingen gruppseger för slovakerna, då England i parallelmatchen mot värdnationen vann med 3-0. Detta innebär att Three Lions kammar hem gruppen på sju poäng, medan Slovakien slutar tvåa. Med sex poäng kan dock laget avancera som turneringens bästa tvåa, men då måste resultaten i grupp B och C gå deras väg.Slovakerna har såhär långt gjort en fantastisk turnering och kan - efter hur de har presterat såhär långt - helt klart utmana topplagen i ett eventuellt slutspel.