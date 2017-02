Inför Man Utd – St. Étienne

Mycket av snacket inför matchen har såklart handlat om bröderna Pogba. Personligen tycker jag att det stjäl lite väl mycket fokus, men en rubik innehållandes "Pogba" ger väl mycket visningar antar jag. Kort och gott, Florentin kommer förmodligen lira vänsterback så en match i matchen blir det inte direkt.Annars harvarit en intressant läsning i veckan. Han talar bland annat om betydelsen av att vara tränare för Saint-Étienne och säger såhär:"Det finns ingen annanstans i Frankrike som det är här, säger han, med betoning på nästan varje ord. "Det är som England, kanske Marseille . Men Marseille är som Italien. Jag är från Marseille och det är som södra Italien, typ Napoli! Och Saint-Étienne liknar Liverpool. Liten stad; Den är inte rik. Men en sak är annorlunda – Saint-Étienne är det enda laget i denna staden – och färgen. Klubben kallas av färgen. Les Verts. De gröna. Marseille, Paris, Monaco, Nantes . Inte en färg. Här – Saint-Étienne: De gröna. Liverpool: De röda. Du förstår?"I den länkade artikeln finner ni även en tidigare intervju från januari där Galtier jämför sin gode barndomsvän Cantona med Zlatan, som gjort 14 mål på 13 matcher mot ASSE ASSE är i god form och har framförallt börjat göra fler mål, något man haft väldigt svårt med tidigare. Hela 14 gånger har ASSE varit mållösa denna säsongen i alla sammanhang medan jag bara får det till 5 för MU. 4-0 vinsten senast mot Lorient var säsongens största och första gången sen våren 2015 som man lyckades göra minst 4 mål på hemmaplan i L1. Å andra sidan har ASSE släppt in näst minst mål (19) i ligan.Skadeläget ser ganska bra ut för båda lagen, framförallt för MU som egentligen inte har någon nämnvärd borta (Jones tillbaka i träning vad jag kan se). ASSE har annars haft stora skadebekymmer till och från hela säsongen men i nuläget är det bara Söderlund och Tannane (borta resten av säsongen) som finns i sjukstugan, M'Bengue som skadade sig under AM är tillbaka i träning.Truppen: Ruffier, Maisonnial, Moulin; Malcuit, Pierre-Gabriel, Theophile-Catherine, Perrin, Lacroix, Pogba, Polomat; Selnaes, Lemoine, Veretout, Saivet, Dabo, Pajot; Jorginho, Hamouma, Roux, Beric, Monnet-Paquet.Bortaresa i Europa League betyder att 21 spelare tas ut i den preliminära truppen. 3 kommer inte nå bänken och min gissning är att det blir Maisonnial, Polomat och Dabo. Nämnvärt är att Theophile-Catherine, Veretout och Saivet alla har erfarenhet från Premier League Det är få från les Verts som skulle gå in i en MU elva. Ruffier och Perrin är kandidater i alla fall. Med det sagt är det stor klasskillnad på lagen. Men det ska bli väldigt intressant att se om ASSE lyckas stå emot på OT.Min elva: Ruffier; Malcuit, KTC, Perrin, Pogba; Selnaes, Veretout, Saivet; Hamouma, Beric, Monnet-Paquet.Avspark 21:05 på torsdag. Kanal 9.