Inför St. Étienne – Angers

Komfortabel seger att vänta mot utsatt nästjumbo?

Efter senaste ligamatchen (1-1 mot Lille ) var det 9 dagar fram till nästa match så ASSE passade på att lämna ett snöigt L'Étrat och dra tillbaka till Spanien, där man spenderade en vecka tidigare under juluppehållet. Ett utmärkt tillfälle för t.ex. taktiksnack, där analyser och utvärderingar kan göras i lugn och ro. Givetvis en kul grej för spelarna också, som förhoppningsvis betalar tillbaka i form av goda prestationer på planen. Galtier meddelade under fredagens presskonferens att han var nöjd med träningslägret. Fler träningspass har kunnat genomföras, något träningsplanen i Frankrike inte tillåter just nu.Som vanligt saknas en hel del spelare. M'Benge och Saivet är på AM. Beric springer men har inte börjat med boll än, Söderlund är inte matchredo, Tannane tillbaka tidigast i april och Pajots status är oklar, men han ska nog vara tillbaka i spel snart. En spelare som det har ryktats mycket om på sistone är Delort i Tigres, dit han kom förra sommaren från Caen. ASSE har dock konkurrens från andra klubbar som Rennes, Toulouse, Montpellier och Lens. Det handlar om ett lån med köpoption. Galtier sa på sin pk att "vintertransferfönstret är komplicerat och nyförvärv offentliggörs ofta de sista dagarna eller timmarna".******Gästerna Angers har en kämpig säsong bakom sig. Senaste ligavinsten var i början av november, sen dess har det gått åtta matcher (0-3-5) och man ligger på en 19:e plats, men tabellen är mycket tajt och ASSE är bara 7 poäng före, och man har faktiskt bara 10 poäng upp till en Europaplats. Angers har en hel del afrikanska spelare som är på uppdrag, bland andra lagets bästa målskytt Famara Diedhiou (6 mål) och hjärtat på mittfltet, Cheikh N'Doye, som båda representerar Senegal.Cheick N'Doye.Sunu och Saihi, båda startspelare, är osäkra inför matchen. Två andra startspelare, Andreu och Billy Ketkeophomphone, är borta resten av säsongen med korsbandsskador, vilket inte gör livet lätt för tränare Stéphane Moulin, som varit huvudtränare för Angers sen 2011. I hopp om att rädda kontraktet har man lånat in Kévin Bérigaud från Montpellie och Bamba från ASSE.******