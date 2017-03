Inför St. Étienne – Metz

Tre pinnar ska inkasseras

Trots behagligt spelschema har ASSE haft det kämpigt och tappat mark i ligan. OM och Bdx har däremot varit i god form och seglat förbi i tabellen. Men vid seger går ASSE om Bdx (på fler gm) som föll mot ASM i helgen. ASSE har dessutom kvar att möta OM på bortaplan och Bdx hemma. 44 poäng var en primär målstolpe inför säsongen men siktet är helt klart inställt på en Europaplats.Pogba saknas i backlinjen men M'Bengue är tillbaka (varit skadad sen AM). Pajot är tillbaka i träning nästa vecka efter den otäcka smällen förra omgången. Lemoine är avstängd. Ersättaren heter Corgnet som varit i frysboxen hela säsongen. Han startade faktiskt ligapremiären, men sen tog det ett halvår innan han fick speltid igen (12 feb). Han gjorde ett inhopp förra omgången mot Bastia och brände ett giftigt läge.Metz är i en hyfsad ligaform. Framförallt på hemmaplan där man har åtta raka utan förlust. I bortaspelet har man däremot förlorat i 6 av de 7 senaste matcherna (0-0 mot Nice nämnvärt dock). Diabate (januarilån från turkiska ligan) är het och har satt 5 baljor på 6 matcher i ligan. Hans inverkan har gjort att interna skytteligaledaren Erding (tidigare les Verts) förlorat sin startplats. I övrigt är Assou-Ekotto och Cohade två andra f.d. les Verts som nu representerar Metz.Senaste hemmamatchen förlorades mot Caen med 1-0 så det ligger en viss press hos spelarna och Galtier som behöver svara med en seger, gärna kryddat med en ny hållen nolla. Tre poäng behövs i hög grad.Maiga gjorde sin debut för ASSE senast mot Bastia och skötte sig mycket bra som vänsterback (han är egentligen central mittfältare). Selnaes såg riktigt lovande ut i fjol men är i år inte lika given längre, och med all rätt faktiskt. Ser gärna att han får chansen här dock. Hamouma har inte medverkat i de två senaste matcherna p g a lättare skada ,hugget som stucket om han eller Jorginho startar känns det som.Avspark 15.00.