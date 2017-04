Inför St. Étienne – Nantes

Upp till bevis för les Verts.

19 mars. Senaste gången ASSE spelade en match. Det var tre veckor sen. Matchen förra helgen mot Monaco blev inställd p g a att de mötte PSG i ligacupfinalen.Vi ligger just nu 7:a i tabellen med 1-2 mindre spelade matcher. Jakten om femteplatsen förblir spännande och vi har kvar att möta våra främsta utmanare i Marseille och Bordeaux . Lagen under bör dock inte räknas ut helt, däribland Nantes som mår mycket bra just nu.Sérgio Conceição tog över ett ostadigt Nantes i december och har verkligen fått kanariefåglarna att lyfta. Från att ha varit en nedflyttningskandidat så sent som för ett par veckor sedan är man nu bara 3 poäng bakom Étienne, som dock har en match till godo. Préjuce Nakoulma hämtades in från turkiska ligan i janauri och har varit en fin injektion.ASSE kommer till spel utan nyckelspelarna Perrin och Malcuit. Perrin som i dagarna förlängde sitt kontrakt till 2020. Varit klubben lojal sen 1997. Tannane är tillbaka i träning. Nantes har vad jag kan se i princip samtliga spelare tillgängliga för matchen.Stepinski är i frysboxen. Sigthorsson verkar vara på rymmen.Avspark söndag 17:00.