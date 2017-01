Lille – St. Étienne 1-1

Två fina fullträffar i en tröttkörd match.

Det bjöds på festligheter före avspark när Michel Seydoux tackades av efter 15 år av trogen tjänst som president för Lille . Detta verkade dock inte ha smittat av sig på spelarna för på planen var det allt annat än finlir. ASSE hade inför matchen inte vunnit borta mot Lille sen 1998, då lagen stötte på varandra i Ligue 2. Men man tog ledningen genom Hamouma som inne i straffområdet pangade bollen i mål via ribban. Lille hade sen två kanonchanser i en och samma situation att kvittera men Moulin reflexräddade först och Veretout sen med rumpan på mållinjen. Kaotiskt värre. 1-0 stod sig till paus.Spelet blev inte mycket bättre i andra. Trots att det varit uppehåll i flera veckor var det flera trötta ben i båda lagen. Som ett resultat av detta saknades skärpa. Lilles kvittering kom som en kalldusch efter dryga 70 när inhopparen de Préville elegant stänkte upp bollen i nättaket från distans. Samma de Préville var sen nära skjuta alla tre poängen till hemmalaget men ribban hjälpte Moulin denna gången. Lille tryckte på för ledningsmålet och ASSE hade en del omställningsmöjligheter, men slarv och nonchalans gjorde att bollen nästan aldrig gick hela vägen fram.Matchen slutade, inte helt oväntat, 1-1. Oavgjort igen för ASSE som överlägset är kryssgladast av alla lagen i ligan. Man förblir kvar i mittenträsket. Statistiskt sett har ASSE tredje bästa försvaret i Ligue 1 men det spelar mindre roll i sammanhanget när offensiven är totalt obefintlig. Det saknas kvalité. Idag fick Roux en ny chans att visa vad han går för, men tog inte den. Keyta, 22 år från reservlaget, kom in och gjorde Ligue 1 debut men fick ingenting uträttat.Plus i kanten hos Moulin och Veretout, samt Monnet-Paquet för sina löpningar, en av få i laget som verkligen löper fullt ut. Nu väntar 9 dagars matchuppehåll innan nästa match hemma mot Angers. ASSE får under den tiden försöka komma underfund med vissa saker. Man halkar efter i ligan i jakten på Europaplatserna samtidigt som Europa League matchen mot Manchester United står och knackar på dörren. Visserligen ställer flera skador till det (Ruffier och Tannane bland andra) men det är inget snack om saken att de gubbarna som är på fältet borde prestera bättre och bära den gröna tröjan med mer värdighet.