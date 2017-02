Motståndarkollen: ”Det är nya tider för United”

Manchester United gjorde vad som krävdes i gruppspelet. Nu tar man emot Saint-Etienne.

Ganska bra ändå, skulle jag säga. Visst har laget en liten dipp bakom sig, och självförtroendet är inte riktigt lika högt som det var i slutet av förra året när segrarna haglade, men om vi jämför med hur det såg ut för bara 3-4 månader sen finns det en helt annan harmoni. De frustrerande poängtappen kommer alltjämt med jämna mellanrum, men de kommer allt mer sällan. Det finns en helt annan grundtrygghet i laget nu jämfört med tidigare, och min känsla är att den växer undan för undan. Sammanfattningsvis; United mår bra, det kan bli ännu bättre, och jag tror också att det kommer att bli bättre.Sådär va! Det var inte direkt tal om några klang och jubelföreställningar. Under den tidiga hösten hade United inte nått till den nivå av samspel som jag ändå tycker finns idag, och det märktes tydligt i Europa League. Det roterades en del, även om det inte var tal om några juniorelvor, och det märktes att såväl de som roterades in och de som spelade mer regelbundet hade svårt att klicka. Visst löstes avancemanget hyfsat bekvämt om vi ser till tabellen, men det var ändå nerv till ända fram till sista omgången. Vill en säga det snällt kan en säga att United inte gjorde mer än vad som krävdes, men vill en vara kritisk kan en också säga att United gjorde ett ganska dåligt gruppspel.Det har varit Uniteds akilleshäl de senaste åren, inte minst när van Gaal basade över laget, och det är fortfarande ett problem. Man har blivit bättre på att alternera spelet när det går i lås, vilket exempelvis beror på att en spelare som Zlatan kan göra så mycket mer i ett trångt straffområde än vad tidigare spelare på positionen kunde göra. Samtidigt har United i år varit grymt ineffektiva, vilket inte lämpar sig jättebra mot lag som ligger lågt och då chanserna blir få. Så, det är inte optimalt minst sagt.Det är såklart omöjligt att inte svara Zlatan på den här frågan. Vi visste visserligen exakt hur bra han är på förhand, men det fanns samtidigt ett mått av osäkerhet om han skulle kunna få ut det mesta av sitt spel i England. Jag tvivlade aldrig på att han skulle bli en enormt stor tillgång, men jag hade inte vågat hoppas på att målproduktionen skulle vara så bra som den varit hittills. En annan spelare som visat att ”gammal är äldst” är Antonio Valencia. Omskolad till högerback, som han är, har han varit en av lagets främsta spelare den här säsongen. Hans inlägg sitter måhända långt ifrån alltid på läppen, men oj så mycket han bidrar till det här laget såväl offensivt som defensivt som själsligt. Det finns fler som förtjänar att nämnas, exempelvis Bailly, men Zlatan och Valencia är de två individer som jag är allra mest nöjd med.Väldigt dåligt, får jag ärligt erkänna. Jag har koll på att laget har stått för ett ganska remarkabelt lyft de senaste 4-5 åren, och vid det här laget har det liksom sjunkit in att de gröna är ett stabilt toppenlag i Ligue 1, om än man inte riktigt är uppe och slåss med de stora jättarna. Sen känner jag såklart till att ni har en Pogba-broder i laget också, men det vore underligt annars då ”brödrakampen” är det enda Uniteds officiella hemsida fokuserar på. Sist men inte minst brukar jag alltid stanna upp, när jag tittar på resultaten från franska ligan, och fundera över vem tusan Alexander Söderlund är. Därefter inser jag att karln är norsk, inte svensk. Det händer VARJE gång. Skämt åsido. Hade det inte varit för Zlatan hade jag troligtvis känt till ännu mindre om ert gäng, men så är jag också obotlig anglofil…Med tanke på vad jag svarade på föregående fråga, och med tanke på att jag tror att de allra flesta United-supportrar vet väldigt lite om Saint-Étienne (om inte mindre), så är jag ganska övertygad om det finns en sådan underskattning som du nämner. Har en varit United-fans en längre tid har det liksom kommit att bli en del av den mentala bilden, att United alltid ska slå allt och alla. Samtidigt har vi fans tvingats vakna upp på senare år, och det gäller såväl inhemskt i Premier League som i Europaspelet. United är inte vad de en gång var, och därtill står sig engelsk fotboll generellt sett inte lika bra ute på kontinenten. De senaste årens insatser i Champions League och Europa League har bevisat med all önskvärd tydlighet att United i synnerhet, men även flera andra engelska lag i allmänhet, inte står sig lika starka i konkurrensen. Gruppspelet i Champions League i fjol var ett särskilt uppvaknande för mig. Visst att laget blivit sämre, men att vi inte skulle avancera från en grupp med PSV, CSKA Moskva och Wolfsburg – det kunde jag inte föreställa mig.Om jag ska tala om den här uppgiften specifikt så är jag ändå optimistisk. United har kommit så pass långt som lag, och det finns så fruktansvärt mycket individuell kvalité i elvan, att vi borde kunna ta oss relativt långt i Europa League om motivationen finns där, och då ska ett på pappret svagare Saint-Étienne besegras över två matcher. Samtidigt skulle jag aldrig idag, vilket jag säkert gjort för 4-5 år sedan, avfärdat motståndet bara för att motståndet ligger på en femteplats i Ligue 1. Det är nya tider för United och för fotbollen i stort i Europa, och det måste till och med en anglofil förstå till slut.