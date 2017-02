Nice – Saint-Étienne 1-0

Nice hade stort övertag i första halvlek och tog ledningen redan i den 7e minuten efter ett mycket vackert distansskott av Cyprien. ASSE fick rikta in sig på försvarsspel men fick dock ett par kontringschanser, men attackerna kantades av egoistiska beslut och odugligt samspel. ASSE tilldömdes faktiskt en straff men efter samtal med den assisterande domaren ändrade Amaury Delerue sitt beslut. Logiskt, då bollen solklart tog i huvudet på Dalbert som blev liggandes.I den andra halvleken slog Nice av på takten, men så fort tillfälle gavs så visade man hur stor klasskillnad det var på lagens anfallsfotboll. Kreatören Belhanda var suverän matchen igenom och låg bakom det mesta, Cyprien dominerade mittfältet och Pleas rörelsemönster var fantastiskt, men avsluten svek honom.Roux hade ett skott som Cardinale i Nicemålet slängde sig på men mycket mer än så finns det inte att skriva om egentligen. Ännu en sån här afton där man lämnas i besvikelse. Även om Nice var det klart bättre laget var det inget snack om att ASSE gavs möjligheter för en kvittering. Men attackerna var som sagt obefintliga.Hamouma var ikväll lagkapten då Perrin kastade in handduken sent. Han var inblandad i det mesta framåt, men gjorde knappt ett rätt. Detta var inte hans match alls. Han avlossade det ena skottet efter det andra – utan att tänka, utan att sikta. Ibland undrar man om spelarna ens övar skott på träningarna...Keyta och Roux som slutforceringsvapen skrämde knappast Dante och co. Man kan ju undra om det verkligen inte finns någon annan att slänga in än Keyta... framförallt med tanke på att Maupay och Bamba lånades ut i somras.