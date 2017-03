Perrin STOR matchräddare

Förhoppningsvis blir detta en väckarklocka.

Redan i matchens första minut slog gästerna Metz till. Distansavslutet av Sarr var helt klart välplacerat och läckert, men Ruffier kunde väl i alla fall ha dykt efter bollen? Inte likt honom agera så. Första 20 var under all kritik av ASSE . Pass efter pass slogs bort. Uppryckning mot slutet men får vara glada att det bara var 1-0 till Metz i halvtid. Pierre-Gabriel räddade en boll på mållinjen och Diabate hade mycket väl kunnat få en bättre träff på bollen när Ruffier var ute på äventyr långt utanför sitt straffområde.Kvitteringen kom ganska tidigt i den andra halvleken genom Beric som först dribblade bort Falette och sen drog till med en klassisk tåfjutt. Men gästerna skulle ta ledningen på nytt. I den 67:e minuten får man en frispark. Medan Veretout är upptagen med att prata med domaren passar Jouffre på att spela ut bollen till höger till Bailiu som ostört får slå ett inlägg som Falette stöter in vid bortre stolpen. Ruffier var vansinnig på Veretout med all rätt. Även Pierre-Gabriel borde varit vaksam på Bailiu. ASSE hade som vanligt svårt att skapa farliga lägen och slutforceringen var värdelös fram till att Hamouma sköt i ribban i den 92:a minuten. Kändes helt klart som att det där var chansen. Metz var sen otroligt nära få in 3-1 men Perrin lyckades briljant glida undan bollen på mållinjen. Minuten därpå får ASSE en frispark. Matchens sista spark – och 2-2. Givetvis är det Perrin som är sen hjälte, i dubbel bemärkelse. Han spelade dessutom fram till Berics kvittering. Snacka om nyckelspelare deluxe.Om matchen slutat med förlust hade jag förkunnat kris. 6 förluster på de 8 senaste tävlingsmatcherna hade det i så fall varit. Nu hoppas jag istället att detta sena mål blir en väckarklocka som man tar på allvar. Gäller växla upp nu om det ska bli Europaspel även nästa säsong. Spelarna slarvar i passningsspelet och tar skott som det inte finns någon tanke bakom. Detta upprepar sig allt för ofta. Faktum är att ASSE är inne i sitt på pappret mildaste spelschema i ligan denna säsongen (Lorient, Montpellier , Caen, Bastia och Metz genomförda) men har bara vunnit en av dessa matcher. Dijon i nästa omgång, sen väntar en tuff säsongsavslutning mot lag som Monaco, Marseille , Rennes, Bordeaux och PSG . Upp till bevis nu.