St. Étienne – Angers 2-1

Två tursamma mål gav tre pinnar.

Vad som på förhand var en i princip solklar behaglig seger blev istället ännu en slarvig insats som dock slutade med tre pinnar efter två turliga mål.Angers, på nedflyttningsplats och ingen vinst på 8 ligaförsök, saknade mer eller mindre varenda nyckelspelare; Andreu, N'Doye, Diedhiou, Billy K, Sunu. Så pass att de var tvugna lira med den kroatiske tunga mittbacken Pavlovic – som ensam striker. Tuffa tider och inga lyxproblem för tränare Moulin.Offensiva problem har även ASSE som bekant och oförmågan att hitta nätet är påtaglig. Nu saknas Beric, som får ses som den mest pålitlige anfallaren, och Söderlund (tillbaka nästa match men spelar mindre roll då han inte gör någon nytta). Utan desa två herrar har vi Roux kvar som gång på gång inte lyckas övertyga. Han hade en ganska bra period förra våren och lyckades panga in fem bollar på lika många matcher (mot sämre motstånd), men i övrig har han inte gjort sig ett namn i den gröna tröjan sen han kom sommaren 2015 från Lille där han var inte var önskvärd längre.Denna afton trodde nog de flesta att Roux skulle få chansen men han fick börja på bänken och istället fick Keyta, 22, som är färsk från reservlaget, göra debut i Ligue 1 . Jag har tidigare varit för att plocka upp en hungrig anfallare från ungdomssidan då den nuvarande anfallssituationen är ohållbar, men det går inte att blunda för det faktum att vi i somras lånade ut i min bok vår bästa anfallare, Maupay, som jag är säker på hade bidragit med mer än ovanstående nämnda spelare. Han gör nu succé för ligaledarna Brest i Ligue 2 (10 mål).Till matchen nu som inte behöver någon längre utläggning. Förutom Keyta var det inga överraskningar i elvan. Många hade nog förväntat sig att ASSE skulle ta tag i taktpinnen direkt och hitta nätet tidigt, men istället tog gästerna ledningen efter dryga kvarten, och det var såklart vikarierande anfallaren Pavlovic som hittade rätt med pannan. Detta var en match som inte gick i underhållningens tecken, nedanför följer ett klipp på 35 sekunder som summerar kvalitén på fältet och som gav beIN Sports kommentatorer lite goda skratt...1-0 underläge i paus och spelarna möttes av burop när de lämnade planen, med all rätt. Kvitteringen kom dock tidigt i den andra halvleken, tack vare ett självmål. Hamoumas inlägg var egentligen ofarligt men gick via Bamba i mål. ASSE tog sig i kragen efter detta men segermålet skulle dock dröja till 74:e minuten, och återigen var det ett skräpmål. Ett motlägg efter en hörna och bollen i mål via Perrins arm. Ja, du milde... ASSE vinner och seglar upp på en sjätteplats i en tabell som är tajt från fjärdeplatsen och neråt. Bör även tilläggas att Angers var det laget som skapade flest målchanser. Inga tre vackra poäng, men vi tar det. Hamouma var bäst i les Verts.Nästa omgång gästar ASSE ett annat lag som har det kämpigt, Toulouse.