Väntat respass i EL

Den lilla spänningen som fanns rann ut i sanden efter en kvart när Mkhitaryan styrde in 1-0. ASSE hade annars öppnat matchen ganska piggt. Men målet betydde givetvis förlorad energi och hopp.Finns inte så mycket att tillägga från minut 15 till 90. Man Utd parkerade bussen och i ärlighetens namn hade ASSE inte nånting ö h t att komma med mot det samlade och tajta försvaret, som knappt behövde anstränga sig. Attackerna var idéfattiga och höll inte måttet helt enkelt, för att inte tala om inläggen där Florentin Pogba tog priset. Kära nån varför ta i för kung och fosterland varje gång? Farligaste chansen kom på stopptid i den andra halvlek, ett halvfarligt skott av Jorginho. Säger en hel del.Hamouma, som var djupledskung i första mötet, hade inte ett rätt ikväll. Theophile-Catherine hade garanterat fått storhetsvansinne från helgens match mot Montpellier (där han slog en mycket fin frispark från mittplan som Monet-Paquet nätade på), han sökte krossar hela tiden men ingen av de gick hem. Beric som striker var ingen hit, han rörde knappt bollen under den timmen han var på planen.Malcuit och Veretout var bäst hos les Verts.Matchen avgjordes i första mötet, och det tackar vi Pavel Kralovec och co för.Nämnvärt också att Bailey drog på sig två gula på tre minuter och fick lämna planen efter dryga timmen. Tror aldrig jag har sett en så oslipad försvarare.I övrigt får vi inte glömma plussa Zlatanstudion i Kanal 9, enastående som vanligt. Synd det ska vara så lite reklam bara, man vill ju se mer av Patrik Ekwall och Frank Andersson.Nu blir det LeoVegas. Allez.