Vi står inför nya tider

Säsongens utgång är under all kritik.

Säsongen är över. ASSE slutar på en åttondeplats till slut. Först rinner Europaspel ut i sanden där vi egentligen hade allting i egna händer. Spelschemat var mycket överkomligt... Sen går vi från att ha ett av ligans bästa försvar till att rasa ihop fullkomligt mot slutet, går minus i målskillnad och blir passerade inte bara utav Marseille och Bordeaux , utan även Nantes . Ord kan inte beskriva hur jävla dåligt detta är. Om vi tar det tillbaka cirka tre månader så har vi precis derbyslagit Lyon och ligger på Europaplas. Sedan den matchen har vi 3-5-9 i ligan och EL, där fyra av oavgjorda matcherna är på hemmaplan.Lägg till respassen ur cuperna (hemma mot Nancy i ligacupen och Auxerre i franska cupen) där spelarna inte såg ut ta uppgiften på allvar. Anfallsspelet har varit det största problemet denna säsongen, det har varit obefintlig mer eller mindre hela säsongen, det har saknats egentligen allting. Klass, teamwork, skärpa, och så vidare. Flera spelare har varit utfrysta under säsongen på grund av olika anledningar. Vissa dålig attityd, andra håller inte måttet. Lägg till sjukstugan som varit ett genomgående drop in, alltid har det varit någon nyckelspelare som saknats. Detta skapar ingen kontinutet.För några veckor sedan meddelade Galtier sin avång. Han har varit huvudtränare sedan december 2009, betytt mycket för klubben och är väldigt uppskattad av fansen. Men de flesta var överens om Galtier inte kunde ta klubben längre än såhär. Tyvärr blev hans slut ovärdigt, tre raka förluster och 10 insläppta mål. Klubben står inför en mycket händelserik sommar, där ny tränare ska hittas och truppen storstädas. Spelarlånen måste upphöra och våra talanger (Bamba, Maupay) måste få ärliga chanser och inte bara en match för att sedan försvinna ur truppen som det varit allt för ofta under Galtier. Då tröttnar talangerna och packar sina väskor (Saint-Maximin, Suljic). Även kreatören Mollo slarvades bort.Positivt att ta med sig: Ruffier och Perrin, två viktigate nyckelspelarna, har förlängt sina kontrakt. Malcuit har blommat ut till en av ligans bästa ytterbackar, frågan är om han blir kvar i sommar. Vi stod upp bra i matcherna mot Manchester United och visade omvärlden vilka fantastiska fans vi har.